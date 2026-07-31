健保8月新制 擴大給付肺癌標靶、白血病維持治療、1120萬元血友病新藥

衛福部8月起多項新制上路，健保署宣布自8月1日起新增及擴增多項癌症藥品給付，包括子宮內膜癌、肺癌及急性骨髓性白血病等治療藥物，可望提升患者治療選擇、降低經濟負擔，部分藥品更有助改善存活率；疾管署成人公費肺炎鏈球菌疫苗8月10日起全面升級「1劑搞定」，以新型疫苗（PCV20/PCV21）取代舊型疫苗 。

健保署此次新增暫時性支付免疫治療藥物dostarlimab（健沛利），適用於原發性晚期或復發性子宮內膜癌患者。依國際治療指引，該藥合併含鉑化療已列為第一線首選治療，臨床試驗顯示，可明顯提升24個月無惡化存活率及整體存活率，尤其具dMMR／MSI-H基因特性的患者療效更為顯著，預估未來5年約270至479名患者受惠。預估藥費約4.80至8.51億元，每人平均一年藥費約177.6萬元，財務衝擊約4.83至8.53億元，屬暫時性支付。

肺癌治療方面，健保新增給付EGFR標靶藥物aumolertinib（普肺康），適用於EGFR基因突變的局部晚期或轉移性非小細胞肺癌患者。臨床試驗顯示，第一線治療的無惡化存活期可由9.9個月延長至19.3個月，也提供因osimertinib耐受不良患者另一項治療選擇。預估治療人數第1年至第5年約139至1242人，預估藥費約0.44至5.53億元，每人平均一年藥費推估約31.4萬元，財務衝擊約節省1.91至22.13億元，健保正式給付。

擴增FLT3突變復發或難治型急性骨髓性白血病（AML）標靶藥物gilteritinib（適加坦）給付，將造血幹細胞移植後維持治療納入適應症。臨床研究，接受移植後持續使用該藥物者，整體存活期明顯優於未使用者，目前也是移植後少數可改善預後的治療選項。預估治療人數第1年至第5年約29人，預估藥費約0.47至0.48億元，每人一年平均藥費推估約454萬元，財務衝擊約0.47至0.48億元。屬正式健保給付。

除癌症用藥外，8月新增多項藥品給付，包括治療多重抗藥性革蘭氏陰性菌感染的新一代抗生素cefiderocol（Fetroja）、重度A型及B型血友病新藥fitusiran、口服液型pregabalin，以及擴大骨質疏鬆症藥物romosozumab給付條件，另新增0.05%阿托品眼藥水納入健保，以提供兒童近視控制治療新選擇。

fitusiran受益對象為預防性治療12歲以上重度且帶有或未帶有抗體的A型或B型血友病病人，每2個月以皮下注射一次具較高方便性。預估治療人數第1年至第5年約115人至252人，預估藥費約12.88億元至至28.22億元，財務衝擊約3.54億元至8.43億元，人年藥費約1120萬元。

而8月10日起，65歲以上長者等公費對象接種肺炎鏈球菌疫苗，全面改為可選擇新型PCV20或PCV21疫苗，採「1劑完成」接種，可望提高完成率並降低侵襲性肺炎鏈球菌感染重症及死亡風險，預估約317萬名符合資格民眾受惠。另因應暑假旅遊旺季及新冠疫情升溫風險，新冠疫苗擴大全民接種措施也將延長至9月28日。

衛福部心健司也推出精神疾病嚴重病人強制住院的裁定，由過去的「精神疾病強制鑑定強制社區治療審查會」改為「法院」，採行「法官保留」原則，並導入「專家參審」制度。因涉及司法院權責，由行政院會同司法院訂定施行日期，新制於115年8月1日實施。