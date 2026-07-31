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台灣美食展開幕 賴總統：盼2030年觀光產值破兆

中央社／ 台北31日電

台灣美食展今天開幕，總統賴清德表示，美食是很重要推動觀光的元素，希望在2030年每年來台旅客可突破千萬人次，觀光產值也破新台幣1兆元。

台灣美食展將在7月31日至8月3日在台北世貿一館登場，今年以「風土醞釀」為主題，象徵自由的風拂過大地，與沃土交織出無盡豐饒，在時間洗禮與廚師職人巧手下，淬鍊出台灣獨有滋味。

賴總統今天致詞時表示，台灣美食展有很多意義，包含要了解文化就是要吃道地美食，也是推動觀光很重要策略。

賴總統指出，台灣有漂亮地景、豐厚文化，深厚人文，而台灣最美的風景是人，美食也是很重要推動觀光產業的元素；去年來台旅客有860萬人，今年會比去年再增加，希望2030年突破每年千萬人次、觀光產值破1兆元。

賴總統表示，感謝交通部長陳世凱、觀光署長陳玉秀除推動美食展覽外，最近也推縱走台灣Twalk計畫，共6條觀光步道，要吸引旅客來台旅遊。

除此之外，賴總統說，盼會展產業可以轉變為觀光產業，最為人熟知的台北電腦展每年都吸引來自國際專業人士來到台灣，希望他們可以變成觀光客，到各地吃美食、到各地去健走、看看漂亮風土民情，這也是未來努力方向。

賴總統表示，美食是交朋友手段，日前巴拉圭總統潘尼亞訪台時，就邀請他到台南看景點，並去台南知名阿霞飯店吃在地台灣美食，因為是他過去從來沒有吃過的，也讓潘尼亞吃得津津有味，是難忘的回憶。

陳世凱致詞時也表示，台灣人常在講「吃飽沒？」現在則是要變成「吃巧」，台灣很幸福，每個人都有自己的美食地圖，也帶動旅客到當地消費；這3年台灣旅宿年年成長，第一季已達1800萬人次，其中1300萬是國旅，國際旅客也年年成長，有更多元旅客來到台灣，盼以美食帶路，讓更多觀光客記憶美好台灣。

觀光 美食 賴總統

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