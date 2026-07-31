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白海豚維持巔峰 颱風論壇曝侵襲台灣機率 日本3地區恐受威脅

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

海豚颱風目前強度為強烈颱風。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，目前白海豚距離台灣約4200公里，持續朝西北西方向移動，維持強烈颱風等級。未來約1至2天周遭環境仍相當有利，可望維持巔峰狀態。之後隨著海洋熱含量下降、風切增強，強度將逐步減弱，但風場範圍可能反而擴大。󠀠

路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，前期路徑共識已較明確，持續往西北西移動。不過到了下周中後期，來到日本沖繩附近海域後，各模式分歧開始變大。如果高壓維持強盛，日本附近高壓壓著白海豚繼續西行，掠過台灣北部外海，直襲中國華東。如果高壓減弱或出現明顯缺口，白海豚颱風就將北轉，往韓國、日本九州附近移動。󠀠

關於對台灣的影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前直接侵襲台灣的機率仍偏低，但近期路徑確實有西修趨勢，後續仍需觀察。預計下周三起，北部、東部沿海長浪將逐漸增加，海邊及海上活動要特別留意。

󠀠至於日本影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若後續有明顯影響，時間大約落在下周五之後，目前以沖繩、九州最需要留意，西日本次之。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚 海豚 颱風

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白海豚颱風目前是強烈颱風，距離還非常遙遠，短時間內不會影響台灣的天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，海氣條件良好的情況，可望在未來36至48小時內持續，強度大致維持，不排除再略為增強的可能性。現在強度跟辛樂克、巴威颱風相當，如果再增強一些，就會是今年至今最強的颱風。

高溫酷暑天氣倒數 白海豚颱風「最新路徑」不排除更靠近台灣

中央氣象署技正謝佩芸表示，今天到周末期間，台灣仍然屬於高溫悶熱的天氣，山區和西半部的部分平地仍然有午後雷陣雨。另外，遠方海面的白海豚颱風，未來幾天距離台灣相當遙遠，它在下周後半周、也就是接近下周末的時候，可能來到台灣北方附近到琉球海面。

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