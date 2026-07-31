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農業部：雞蛋供應足 部分通路契約關係延遲上架

中央社／ 台北31日電

有媒體報導「大賣場雞蛋缺貨」。農業部今天說，目前雞蛋整體供應充足，部分通路因與蛋商仍在洽談契約，延遲上架進度，農業部已啟動協調機制。

農業部今天發布新聞稿，目前蛋雞產能整體仍屬充足，有關傳出部分賣場在貨架上看不到雞蛋，經了解是因蛋商與部分賣場間仍在洽談契約，延遲上架進度。

農業部說，近期訪查各通路賣場，並無普遍買不到雞蛋的情形，至於個別情況，農業部已啟動協調機制，讓雞蛋順利上架。

農業部表示，農民近期進行強制換羽及自然淘汰，現階段處於雞群調整與新雞陸續投入生產的過渡期，短期內規格蛋供應略有波動，但並非規模性短缺，整體雞蛋產量仍屬充足。

針對傳出紅殼蛋產量減少，農業部說，國內消費市場以白殼蛋為主，佔市場8成的消費量，紅殼蛋僅佔少部分比例。另就生產效率而言，白殼蛋雞的產蛋率普遍高於紅殼蛋雞，國內蛋雞飼養仍以白殼蛋雞為主。

農業部說，過去市場普遍有紅殼蛋較為營養的說法，事實上，雞蛋殼顏色主要由雞隻品種及基因決定，與雞蛋的營養價值、口感及品質並無直接關係。

農業部表示，將持續監測雞蛋產銷情形，並適時協調蛋農調節生產，維持市場供需平衡，同時已責成中央畜產會嚴密監控雞蛋價量變化，近期已加強查訪通路端，請通路與蛋商機動調整雞蛋調度作業，平穩供需秩序。

農業部 雞蛋 契約

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