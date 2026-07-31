高溫酷暑天氣倒數 白海豚颱風「最新路徑」不排除更靠近台灣

中央氣象署技正謝佩芸表示，今天到周末期間，台灣仍然屬於高溫悶熱的天氣，山區和西半部的部分平地仍然有午後雷陣雨。另外，遠方海面的白海豚颱風，未來幾天距離台灣相當遙遠，它在下周後半周、也就是接近下周末的時候，可能來到台灣北方附近到琉球海面。

天氣現況，今天從華南一帶有一些高空雲系來到台灣上空，所以今天各地多雲為主，部分地區可見陽光。由於這些雲系是高空雲層，所以清晨到上午降雨狀況並不明顯，不過中午過後熱力作用加持下，山區和西半部的部分平地有局部午后雷陣雨。

颱風消息，目前白海豚颱風距離台灣超過4000公里，位在非常遙遠的洋面上，後續預計會朝西移動。未來3至4天內，白海豚颱風主要先朝西北西方向移動，會再稍微有點偏西的角度，預測未來5天和台灣仍有一段距離。更後期來到日本南方海面之後，目前預測資料仍有滿大的分歧，部分資料顯示它會比較往北，朝日本九州一帶，一直到琉球附近海面通過。

也有部分資料顯示，它會稍微往南一點，也就是中心位置會稍微接近台灣北方海面一些。後期對台灣天氣影響狀況，是持續觀察重點。

白海豚颱風路徑預測，從颱風生成之後到現在4天左右的時間，國際各資料不管是各傳統模式、AI模型，路徑都有往西調整趨勢。根據前一兩天模式的調整上，都有漸漸朝琉球附近海面，也就是九州南方到台灣北方一帶逐漸收斂。相對未來台灣路徑機率比較高的，可能就是朝這個方向通過。如果它往北一點，對台灣的影響就會少一些。但是如果它稍微偏南一些，相對距離台灣近一點，影響狀況需要再觀察。

模式還是有再調整，和北方高壓區變化、南方低壓區變化有關。因為颱風接近台灣的時間還有5、6天以上，大環境的變化仍有變數，持續觀察。

今天到周末這段時間，台灣附近主要受到高壓影響。但是今天、明天除了高壓之外，台灣高空環境比較不穩定，高空水氣相對多一些，所以今明兩天午後雷陣雨比較明顯一些。周日、下周一高壓影響最明顯的時間，所以台灣附近水氣比較少，整體天氣環境更加穩定。

下周二開始，隨著白海豚颱風所在整個大低壓區逐漸往台灣靠近，所以高壓的影響減弱了，台灣附近環境轉為偏北風，迎風面地區漸漸出現短暫降雨狀況。北北基地區，尤其是北海岸、北部山區，逐漸會有地形性降雨出現。山區、南部、花東地區，也會有午後雷陣雨。更後續降雨變化視颱風接近程度，留意颱風後續資訊。

另外在菲律賓東方海面有熱帶雲簇，也是低壓區。白海豚颱風未來往西移動的路徑上，它北方是一個高壓，它有受到高壓氣流的導引，同時南方低壓區和白海豚的低壓區如果有產生互動的狀況的話，可能間接會影響它路徑的狀況。但要視這個低壓是否有明顯發展起來，以及環境變化的情形，目前距離還滿遠的，要持續觀察。

白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供