癌末父盼小女兒出嫁！病房變文定會場 67歲退休警圓夢安詳離世

高雄67歲賴姓退休警罹患第四期小細胞肺癌，歷經近兩年抗癌治療，因腦轉移進入生命末期，最大心願就是盼望見證小女兒完婚。台中烏日林新醫院得知後，將病房公共區域布置成文定會場，賴男在家人圍繞下，見證愛女交換戒指、許下承諾，賴男在圓夢後安詳離世。

家屬表示，新人原訂近期舉辦結婚家宴，因考量賴男病況，緊急提前鑑定，並在當天前往戶政事務所結婚登記。時間雖然倉促，雙方親友分別從嘉義、新竹等地趕來，圍繞賴男身旁，共同見證小女兒的重要時刻。

賴男一家人相當感謝烏日林新醫院醫療團隊一路提供專業治療與悉心照護時，文定儀式時，賴男忍不住默默拭淚，小女兒也始終陪伴在父親身旁，緊握著他的手，尤其是新人交換戒指、許下承諾時，賴男流露出欣慰與祝福。

家屬指出，賴男是溫和、重情重義的「好好先生」。年輕時體諒妻子工作、家庭兩頭燒，他便扛起照顧5名子女與料理三餐的責任，對妻子細心呵護，把一家人照顧妥妥當當，即使罹癌身體虛弱，總叮嚀孩子「媽媽很辛苦，要多照顧她」。

烏日林新醫院癌症副院長暨胸腔內科醫師許人文說明，賴男近2年在烏日林新醫院接受化療、免疫療法甚至使用最新雙特異性T細胞接合抗體療法治療，病情一度獲得控制，但後續因癌轉移至腦部，日漸虛弱，有感於賴男為人父的深情，他號召醫護、安寧共照及行政團隊為賴男圓夢。

許人文指出，小細胞肺癌素有癌王之稱，惡性度高、生長快速且易轉移，臨床治療通常以全身性化學治療為主，並依病況搭配免疫治療、放射治療或其他藥物；安寧緩和醫療可以在癌症治療過程中同步介入，並不影響病人原有的醫療安排，透過跨專業團隊協助減輕疾病與治療所帶來的不適，提升病人的生活品質，也支持家屬面對照護過程中的身心壓力。

賴姓退休警（前排右三）在家人圍繞下，見證小女兒交換戒指、許下承諾圓夢。圖／烏日林新醫院提供

賴姓退休警（前排右）在家人圍繞下，見證小女兒交換戒指、許下承諾圓夢。圖／烏日林新醫院提供