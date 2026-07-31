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9旬翁開刀換人工關節 術後翌日下床復健後行動自如

中央社／ 台中31日電

93歲邱姓老翁7年前置換右邊膝蓋，因術後疼痛讓他嚇到不願再開刀；近1個月他左膝疼痛厲害，甚至無法行走，老翁決定置換人工關節，術後隔天下床，經復健現在行動自如。

李綜合醫院今天發布新聞稿，骨科主治醫師王芳英表示，患者退化性關節炎第四期，膝蓋內側軟骨整個磨損、變形15度，術前打玻尿酸、吃止痛藥皆沒用，決定開刀治療；手術中，為患者矯正膝蓋角度，讓他術後雙腳能站直。

老翁透露，7年前曾在其他醫院手術置換右邊膝蓋，當時術後疼痛感讓他嚇到，放棄繼續治療另外一隻腳。最近一個月，他左邊膝蓋痛到無法走路，只能乖乖待在家，無法到鄰居家串門子聊天，感嘆「這樣活著人生沒意義」，很想跟以前一樣，騎腳踏車或到田裡種菜。

家屬問他願不願意開刀，老翁回覆，「要活就要動，一定要開刀」，決定到大甲李綜合醫院接受人工關節置換手術，術後隔天就能下床，現在已能行動自如，家屬也很開心，「這是父親節最好的禮物。」

王芳英指出，90歲以上患者開刀主要評估患者心肺功能是否正常，還須評估有無失智、骨質疏鬆；最重要的是，術後一定要積極配合復健，家屬也要從旁協助，如果無法配合復健，開刀就沒意義。

復健 人工關節

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