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新冠升溫買不到快篩？連鎖超商藥局鋪貨率曝光 出門前先上網查

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署今天說明，目前國內快篩製造廠庫存共61萬劑，已鋪貨至通路的庫存數量亦有12萬劑，且盤點國內連鎖藥局、超商等17家業者通路，全台逾1萬家門市鋪貨率達8成。聯合報系資料照
衛福部食藥署今天說明，目前國內快篩製造廠庫存共61萬劑，已鋪貨至通路的庫存數量亦有12萬劑，且盤點國內連鎖藥局、超商等17家業者通路，全台逾1萬家門市鋪貨率達8成。聯合報系資料照

新冠疫情升溫，確診人數增加，陸續有民眾抱怨自家周遭藥局買不到快篩。衛福部食藥署今天說明，目前國內快篩製造廠庫存共61萬劑，已鋪貨至通路的庫存數量亦有12萬劑，盤點國內連鎖藥局、超商等17家業者通路，全台逾1萬家門市鋪貨率達8成，可滿足民眾需求。食藥署醫妝組組長錢嘉宏建議，有需求民眾可優先選擇連鎖藥局，並事先上網查詢，避免撲空。

食藥署統計，國內快篩製造廠庫存61萬劑、通路庫存12萬劑，且業者持續生產鋪貨，食藥署專區已提供17家通路業者資訊，均為連鎖藥局、超商等，涵蓋全台1萬家門市，目前整體鋪貨率約8成，數據持續更新。錢嘉宏指出，將持續提供業者最新疫情動態，供業者視疫情變化動態生產鋪貨，依疾管署評估這波疫情快篩需求為33至59萬劑，國內整體供應量「完全可滿足民眾需求」。

不過，仍有民眾跑數家藥局，還是買不到快篩。對此，錢嘉宏指出，目前各家連鎖藥局、超商回報快篩庫存均「仍有貨」，建議民眾有需求時「先參考連鎖藥局」，相對不易撲空，且尚有存貨的連鎖藥局、超商於一般民眾居家社區，均有門市據點，民眾若有購買需求，可至食藥署官網「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」查詢住家附近家用快篩販售資訊。

專區網址：http://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=13365

錢嘉宏指出，通路與製造廠庫存差異，原因是考量市場機制及庫存空間等因素，通路商通常不會一次存放太多快篩，但仍會視需求量鋪貨，在業者持續製造供應，且庫存量充足情況下，目前通路訂貨隔日就能到貨，因此不必大量存貨，且目前新冠快篩效期為2年至2年半之間，各家藥局可評估自身需求決定進貨數量，如有緊急狀況、疫情進入高峰，也可及時向廠商叫貨，要求當天配送。

另，食藥署提醒，民眾應做好自主健康管理，安心防疫，保護自己也保護他人，高風險族群的民眾如出現疑似症狀，應盡速就醫，以利醫師及早診治。

食藥署表示，民眾可到官網「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」，查詢住家附近家用快篩販售資訊。圖／食藥署提供
食藥署表示，民眾可到官網「家用新型冠狀病毒檢驗試劑供應資訊專區」，查詢住家附近家用快篩販售資訊。圖／食藥署提供

快篩 新冠 藥局

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