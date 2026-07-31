強颱白海豚恐吞掉94W變更肥 專家憂路徑擺動離台灣更近

白海豚颱風目前是強烈颱風，距離還非常遙遠，短時間內不會影響台灣的天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，海氣條件良好的情況，可望在未來36至48小時內持續，強度大致維持，不排除再略為增強的可能性。現在強度跟辛樂克、巴威颱風相當，如果再增強一些，就會是今年至今最強的颱風。

吳聖宇說，到了48小時之後，由於海溫條件較為轉差，雖然大氣條件仍沒有明顯不利的因素，但是颱風強度預估會逐漸開始往下降，接近到琉球、台灣北方海域時應該是中度颱風等級。

不過，他說，模式預報也同時指出，未來白海豚颱風的環流範圍、暴風圈半徑等，都將透過合併其他擾動系統以及眼牆結構的不斷置換過程而逐漸擴大。雖然後續強度會降至中度颱風，不過，應該會演變成為一個非常巨大的中颱。

颱風路徑在後期（8月6日之後）的變數頗大，吳聖宇表示，前期目前來看是比較確定的。今天到明後兩天是西北西逐漸轉西移動的過程，現在的方向比較偏西北西，未來1至2天內，遇到日本附近的太平洋高壓接手引導之後，就會轉為偏西移動。

偏西移動的過程，可望持續到下周四左右，吳聖宇表示，此時白海豚颱風已經接近琉球以東海域，下周五到下周末之間的變化，就要看日本附近太平洋高壓的強度而定。

他說，高壓勢力減弱，颱風移動方向的北分量會逐漸增多，最後可能趨向浙江北部至長江口、上海一帶靠近。相對的，如果高壓勢力仍強甚至維持向西伸展，颱風就可能保持偏西移動的角度，經過台灣以北之後，朝向浙江南部一帶靠近，對台灣的影響也會跟著增大許多。因此大約下周三、下周四左右，北邊高壓的變化將會很關鍵，時間尚久，持續觀察。

另一個很重要的變數，吳聖宇表示，則是來自目前在菲律賓東南方海面的另一個熱帶擾動94W，過去1至2天內，94W呈現緩慢發展的情況，雖然發展得很慢，但是到今天清晨已經慢慢有些規模出來，不排除維持繼續自行發展的趨勢，並且逐漸往菲律賓東方海面或呂宋島陸地靠近。

吳聖宇表示，需要注意的是，未來白海豚颱風往琉球以東海域靠近的過程中，有可能逐漸跟94W產生互動，甚至跟94W合併。如此一來，除了白海豚的整體環流會因此而顯著擴大，移動路徑也可能會因此出現比較無法預料的擺動情況，是否會影響到颱風接近台灣的程度，很值得持續留意。

近期天氣，他說，今天到周末注意山區午後的天氣變化，可能有局部熱對流陣雨或雷雨機會，但是對流發展的區域會比較局部性，山區受影響較大，平地天氣可望相對穩定一些。溫度方面持續悶熱，雖然天空雲量多一些會讓高溫不至於太高，不過底層仍是暖空氣勢力，各地高溫普遍有32至35度，而且在高壓中心附近地面風力較微弱，感受上比較悶熱不舒適，外出活動仍要多補充水分，避免中暑。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。