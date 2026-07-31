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強颱白海豚下周侵襲沖繩？ 路徑變數仍大 賈新興指關鍵在它

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風系集路徑預測。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風系集路徑預測。圖／取自賈新興臉書

白海豚颱風目前的後續路徑變動度仍然相當大，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，8月5日下周三至6日下周四有通過日本沖繩那霸附近的趨勢，關鍵取決於山東半島至日韓上空的太平洋高壓勢力強弱。鎖定周日之後的預報，屆時局勢會更加明朗。

至於台灣天氣，賈新興說，近期全台持續高溫悶熱，出門要防曬，並記得攜帶晴雨傘，防範午後局部短暫陣雨。密切觀察8月6日下周四起至8月14日，台灣有受到偏強西南季風影響的機率。

近期天氣，他表示，明天，午後西半部及宜蘭有零星短暫雨。周日，午後各地山區、新竹以南及宜花東有零星短暫雨。下周一，午後各地山區有局部短暫雨，桃園至台中、高屏及宜花東亦有零星短暫雨。下周二，午後各地山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。下周三，午後各地山區、北北基桃、台南以南及宜花東有零星短暫雨。

他說，下周四，午後各地有零星短暫雨。下周五至8月9日，有受白海豚外圍雲系影響的機率。其中，下周五，新竹以北有零星短暫雨，午後苗栗以北、台中以南山區及宜花有局部短暫雨。下周六，苗栗以北及宜蘭有陣雨，午後台中以南山區及花蓮山區有局部短暫雨。8月9日，西半部及宜蘭有陣雨，傍晚起新竹以北及宜蘭轉為多雲。

關於強烈颱風白海豚的動向，賈新興表示，白海豚颱風後續路徑變動度仍大，觀察周日後的預報，山東半島至日韓上空太平洋高壓勢力是關鍵。目前情資研判，白海豚颱風下周三至下周四通過那霸附近。同時需留意觀察，下周四起至8月14日，有受偏強西南季風影響的機率。下周六起至8月下旬，台灣降雨轉以偏多的機率較高。

暑假海外旅遊天氣提醒，他說，香港、澳門未來1周水氣豐沛，降雨機率高，並有較大雨勢發生的機率。日韓、歐洲持續拉響極端酷暑警報，高度留意高溫熱浪的襲擊，戶外活動務必做好最高規格的防曬與補水。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

預測西南季風和有利颱風生成環境指標。圖／取自賈新興臉書
預測西南季風和有利颱風生成環境指標。圖／取自賈新興臉書

白海豚颱風系集路徑預測。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風系集路徑預測。圖／取自賈新興臉書

白海豚颱風系集路徑預測。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風系集路徑預測。圖／取自賈新興臉書

沖繩 白海豚 賈新興

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