快訊

日職球星涉「喪屍菸彈」遭警方搜索！老闆道歉：眼淚快流下來了

影／藍委爆中聯油總座參加油品下架會議 盧秀燕：抓到門神只差一步

AIT秀台美海巡同框照後 大陸海警今再至我東部海域「常態化執法巡查」

聽新聞
0:00 / 0:00

誰說洗髮精只能洗頭？專家曝3招神利用 清潔、洗衣、防靜電1瓶搞定

聯合新聞網／ 綜合報導
買到不適合自己的洗髮精別急著丟掉，日本一名美髮師就教大家沒用完的洗髮精可以拿來當清潔劑，也能洗衣服、防靜電。照片為示意圖。 圖／ingimage
買到不適合自己的洗髮精別急著丟掉，日本一名美髮師就教大家沒用完的洗髮精可以拿來當清潔劑，也能洗衣服、防靜電。照片為示意圖。 圖／ingimage

市面上的洗髮精品牌及種類眾多，不少人在購買時都會精挑細選，但有時候買回家仍然發現買錯、不適合自己，這時丟也不是、留也不是，該怎麼辦？日本一名美髮師就教大家用不完的洗髮精還有三種用途，不僅可以當浴室清潔劑，還能清洗衣物、防止靜電

日本生活資訊網站《grape LIFEHACK》報導指出，洗髮精可以很溫和地清潔頭髮，不只如此，它的功用還有很多，還能當作日常生活中的清潔用品，因此網站請了日本美髮師教大家如何聰明地將剩餘的洗髮精做不浪費使用。

一、當作浴室清潔劑

美髮師表示，洗髮精對去除頭皮和頭髮上的皮脂、污漬效果很好，因此也能去除浴缸、洗手台和馬桶上的皮脂與深色污漬。只要在海綿上抹一點點，輕輕搓揉讓泡沫均勻，擦拭後再用水快速沖洗，不僅相當乾淨，還能散發出香味。

二、可清洗羊毛和絲綢等衣物

美髮師指出人的頭髮和羊毛、絲綢等材質的衣物，都是蛋白質纖維製成，所以洗髮精會比洗衣精的刺激性還來得低，清洗後不會傷害衣服纖維，可以當作羊毛或絲綢衣物的手洗清潔劑。

美髮師提醒，市面上的洗髮精種類多樣，成分也有些差異，因此清洗之前，最好先在衣服的不明顯處測試看看，若沒有問題再繼續使用。

三、擦拭家具、家電可防靜電

洗髮精除了拿來清潔以外，還有「預防靜電」的效果。美髮師表示，洗髮精中所含有的界面活性劑能抑制靜電，用來擦拭家中的電器、家具，可以防止靜電產生。

用法很簡單，先在洗臉盆裡裝滿溫水，滴幾滴洗髮精溶解，然後用抹布沾濕後擰乾擦拭，不僅能減少灰塵附著於家電、家具，也能有助於減少靜電。

文章最後表示，即使不適合自己的洗髮精，也能當作清潔劑來廣泛使用，不過各種洗髮精所含的成分也有不同，因此在清潔衣物或擦拭物品前，最好先在不明顯的地方測試，再決定是否繼續使用。

洗髮精 日本 頭髮 靜電

延伸閱讀

好市多新上架一款「萬用消毒神器」…她曝3大實用情境 過來人大推

男人的髮型會說話！平頭藏著教官魂、油頭是控制狂、長髮最自由？心理師教你一秒看穿他

學生該不該掃廁所？導師列教學現場3痛點：教改不能只顧考試

愛車內裝防曬痕擦不掉？ 內行曝用「1彩妝神物」輕鬆卸乾淨

相關新聞

強颱白海豚恐吞掉94W變更肥 專家憂路徑擺動離台灣更近

白海豚颱風目前是強烈颱風，距離還非常遙遠，短時間內不會影響台灣的天氣。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，海氣條件良好的情況，可望在未來36至48小時內持續，強度大致維持，不排除再略為增強的可能性。現在強度跟辛樂克、巴威颱風相當，如果再增強一些，就會是今年至今最強的颱風。

白海豚獨占今年風王？ 粉專估今天可望睜開清晰颱風眼 將迎新巔峰

白海豚颱風目前是強烈颱風，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，第二次眼牆置換進入尾聲，白海豚將迎新巔峰。

強颱白海豚下周侵襲沖繩？ 路徑變數仍大 賈新興指關鍵在它

白海豚颱風目前的後續路徑變動度仍然相當大，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，8月5日下周三至6日下周四有通過日本沖繩那霸附近的趨勢，關鍵取決於山東半島至日韓上空的太平洋高壓勢力強弱。鎖定周日之後的預報，屆時局勢會更加明朗。

強颱白海豚可能不轉彎了 粉專：下周末通過沖繩 若1情況距離台灣愈近

「白海豚，暫不轉彎」，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於高氣壓比預期強盛一些，白海豚颱風路徑預測的大方向，一路修正，從日本逐漸修向中國，這次，白海豚，可能不轉彎了。

強颱白海豚「游法改變」1情況海警機率增 專家曝搖滾時刻

「白海豚，游法改變了」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，現在斷言白海豚颱風未來會怎麼走，都言之過早。因為還有一段時間，變數太多。而且環境條件也正在調整，不確定性實在太高了。

誰說洗髮精只能洗頭？專家曝3招神利用 清潔、洗衣、防靜電1瓶搞定

市面上的洗髮精品牌及種類眾多，不少人在購買時都會精挑細選，但有時候買回家仍然發現買錯、不適合自己，這時丟也不是、留也不是，該怎麼辦？日本一名美髮師就教大家用不完的洗髮精還有三種用途，不僅可以當浴室清潔劑，還能清洗衣物、防止靜電。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。