誰說洗髮精只能洗頭？專家曝3招神利用 清潔、洗衣、防靜電1瓶搞定

市面上的洗髮精品牌及種類眾多，不少人在購買時都會精挑細選，但有時候買回家仍然發現買錯、不適合自己，這時丟也不是、留也不是，該怎麼辦？日本一名美髮師就教大家用不完的洗髮精還有三種用途，不僅可以當浴室清潔劑，還能清洗衣物、防止靜電。

日本生活資訊網站《grape LIFEHACK》報導指出，洗髮精可以很溫和地清潔頭髮，不只如此，它的功用還有很多，還能當作日常生活中的清潔用品，因此網站請了日本美髮師教大家如何聰明地將剩餘的洗髮精做不浪費使用。

一、當作浴室清潔劑

美髮師表示，洗髮精對去除頭皮和頭髮上的皮脂、污漬效果很好，因此也能去除浴缸、洗手台和馬桶上的皮脂與深色污漬。只要在海綿上抹一點點，輕輕搓揉讓泡沫均勻，擦拭後再用水快速沖洗，不僅相當乾淨，還能散發出香味。

二、可清洗羊毛和絲綢等衣物

美髮師指出人的頭髮和羊毛、絲綢等材質的衣物，都是蛋白質纖維製成，所以洗髮精會比洗衣精的刺激性還來得低，清洗後不會傷害衣服纖維，可以當作羊毛或絲綢衣物的手洗清潔劑。

美髮師提醒，市面上的洗髮精種類多樣，成分也有些差異，因此清洗之前，最好先在衣服的不明顯處測試看看，若沒有問題再繼續使用。

三、擦拭家具、家電可防靜電

洗髮精除了拿來清潔以外，還有「預防靜電」的效果。美髮師表示，洗髮精中所含有的界面活性劑能抑制靜電，用來擦拭家中的電器、家具，可以防止靜電產生。

用法很簡單，先在洗臉盆裡裝滿溫水，滴幾滴洗髮精溶解，然後用抹布沾濕後擰乾擦拭，不僅能減少灰塵附著於家電、家具，也能有助於減少靜電。

文章最後表示，即使不適合自己的洗髮精，也能當作清潔劑來廣泛使用，不過各種洗髮精所含的成分也有不同，因此在清潔衣物或擦拭物品前，最好先在不明顯的地方測試，再決定是否繼續使用。