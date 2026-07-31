2026北海岸旅遊攻略！十大人氣玩法一次收錄 景點、美食、海景咖啡一次玩

生活步調愈來愈快，你是不是也想找個地方按下暫停鍵？距離雙北不到1小時車程的北海岸，擁有山海交織的壯闊景色與豐富的人文風情，不管是一日輕旅行或週末深度遊，都能讓人徹底放鬆身心。

北海岸涵蓋淡水、三芝、石門、金山、萬里及基隆等地區，沿著台2線一路漫遊，映入眼簾的湛藍海景、奇岩地貌、純白沙灘、漁港美食、百年老街與海景咖啡廳，無論想迎接日出、吹海風散心、欣賞絕美煙火、拍攝美照留念，或是泡溫泉、大啖萬里蟹等在地美食，都能找到屬於自己喜歡的旅遊方式。

除了人氣景點持續吸引遊客造訪，北海岸一年四季也推出豐富的季節限定活動，從藝術展演、手作體驗到特色市集，每年都掀起一波旅遊熱潮。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，揭曉網友熱烈討論的「北海岸十大玩法」，現在就跟著小編一起出發，探索北海岸最迷人的山海風景與旅遊魅力！

No.1 走訪人氣景點

北海岸擁有許多值得一去的景點，從大自然巧手雕琢的野柳地質公園、坐擁遼闊海景的富貴角燈塔，到充滿度假氛圍的淺水灣、白沙灣，以及洋溢藝術氣息的朱銘美術館、懷舊迷人的淡水老街和金山老街，每一處都展現截然不同的魅力。沿著台2線從淡水一路玩到基隆，不僅能飽覽山海美景，更能深入感受北海岸的人文底蘊。

想更深入認識金山，2026《北海潮與火》將於7月31日至8月23日每週六、日推出「探索金山小旅行」。遊客只要事先透過ACUPASS活動通完成報名，即可跟隨專業導覽，從金泰豐人文館出發，走訪金山老街、金山溫泉公園、海岸景觀及特色商圈，以不同角度了解金山的人文歷史、漁業文化與溫泉文化。

No.2 大啖在地美食

旅行除了看風景，當然也少不了用味蕾認識地方！北海岸匯聚豐富的山海物產，從新鮮肥美的萬里蟹、現撈海鮮、金山鴨肉，到石門肉粽、三芝茭白筍、淡水阿給，每一道都是在地人氣代表。

其中，「萬里三大蟹」指的是三點蟹、花蟹和石蟳，由萬里漁民以傳統蟹籠方式誘捕，肉質鮮甜、風味濃郁。除了可以到漁港選購新鮮漁貨回家料理，也有不少饕客會直接走進當地海鮮餐廳，品嚐最道地的萬里蟹佳餚。有網友推薦大益發活海鮮餐廳，「避風塘三點蟹，上桌直接香到爆，特調醬炒出鹹香風味，上頭鋪滿金黃蒜酥，香酥不膩，蟹肉雖然是公的沒蟹黃，但肉質緊實好吃」，也有人推薦鮮滿樓海鮮料理，「三點蟹蟹殼橙紅飽滿，蟹肉雪白細緻、看起來飽水晶亮。蟹肉緊實卻不柴，肉質細嫩又帶彈性，咀嚼時滿滿的鮮甜味慢慢滲出，完全是海味的精華。可沾一點薑醋醬，微酸微辣更能襯托蟹肉的甜味，蟹鉗裡的肉更是厚實飽滿，鮮香爆發直接滿分」。

No.3 欣賞海岸美景

新北農業局提供

新北農業局提供

來到北海岸，怎麼能錯過一路相伴的無敵海景？沿著濱海公路前行，潔白沙灘、海蝕地形與湛藍海岸交織成迷人景色，每一個轉彎處都有不同驚喜。其中，位於龜吼漁港和野柳東澳漁港之間的「維納斯海岸」，曾被譽為全台最美海岸線之一，以壯觀岩石與碧海藍天聞名，沿途還能探訪擁有天然相框美景的「駱駝峰」砂岩碉堡。白天飽覽海天一色，傍晚欣賞落日之景，在徐徐海風中感受北海岸的愜意氛圍。

看山看海之餘，2026《北海潮與火》也讓夜晚更加精彩。7月31日點燈儀式由曾登上《英國達人秀》的楊立微領軍演出，活動期間每週六晚上「即將成真」火舞團則於中角灣國際衝浪基地帶來震撼火舞表演；另外還有「夜幕流聲電音趴」及「光留之境」AI互動光影秀，讓遊客透過聽覺、視覺等感官享受沉浸式夜間藝術體驗。

隔天想迎接療癒早晨，活動期間每週日上午9時，中角灣國際衝浪基地更首度舉辦「日初瑜伽」，由專業瑜伽老師帶領學員迎著晨曦、海風與浪聲舒展身心，在第一道曙光中展開美好的一天。

No.4 品味地方歷史文化

北海岸蘊藏著豐富的人文故事，從百年老街、古厝聚落、歷史建築到特色漁村，每一處都承載著地方發展的軌跡與居民的生活記憶。

若想感受淡水漁港的歷史風華，不妨走訪由舊油庫機房改建而成的「淡水漁文影像館」。館內保留昔日漁船加油使用的紅色復古幫浦，並展出大量珍貴的黑白老照片，紀錄當地過去的夕照、漁船、街道與居民生活點滴。館長陳耀旭自2017年接手經營後，也陸續加入以淡水為主題的彩色攝影作品與畫作，讓遊客得以透過新舊影像交織，感受當地不同年代的風貌。館內另販售以老照片製作的特色明信片，並提供藝術展覽空間及淡水漁會出版刊物，讓旅人帶走屬於淡水的文化記憶。

走出影像館，館旁保留下來的舊水塔基座，也是許多攝影愛好者口耳相傳的落日秘境。有網友表示，「夕陽有好漂亮的角度」、「近距離觀賞淡江大橋的完美選擇」、「店裡的明信片可直接投遞在旁邊的綠色郵箱裡，期待友人收到明信片！」

No.5 尋訪特色咖啡廳

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

北海岸迷人的海岸風光，也吸引許多風格各異的咖啡廳在此落腳。無論是坐擁面海第一排景觀座位、純白系建築，或是充滿異國風情與老宅改造的特色空間，每一間都讓人能放慢步調、享受片刻悠閒。《網路溫度計DailyView》曾盤點「北海岸20大超人氣咖啡廳」，前三名分別為海邊灶咖、夢想地圖cafe海景會館及我們在海邊，只要點上一杯咖啡、搭配一份甜點，就能在窗邊靜靜欣賞山海交織的療癒景色。

除了走訪人氣咖啡廳，今年8月，每週六於金泰豐人文咖啡館、每週日於煦新館都有免費手作體驗，運用海岸回收的漂流木、浮球碎片等海洋廢棄物進行創作，透過手作賦予廢棄材料全新生命，讓遊客在動手實作的過程中，認識海洋環境保育與資源循環再利用的重要性，為北海岸之旅留下更具意義的回憶。

No.6 探索潮間帶與地質生態

來到北海岸，不只有無敵海景可以欣賞，還可以上一堂寓教於樂的自然生態課。趁著退潮時走進潮間帶，便能近距離觀察寄居蟹、螺貝、海藻、藤壺等豐富生態，感受海洋生命的旺盛活力；抬頭望向岸邊，則能觀賞海蝕平台、豆腐岩、燭台雙嶼等特殊地形，見證長年海浪侵蝕與地殼變動所留下的自然傑作。

以受到海蝕作用與地殼運動影響的「石門洞」為例，每一層岩層均有大小不一的礫石、碎屑和細沙，往海邊方向走還能驚喜發現許多藻類、魚群與寄居蟹的蹤影，成為許多親子家庭在週末假期探索生態環境的好去處，「看到很多小朋友在潮間帶探險，礁岩上很多海菜與燒酒螺，水窪裡很多小生物，有小魚、螃蟹、寄居蟹，玩到兩位小朋友不想起來」。

No.7 步道健行親近自然

難得的假期想遠離都市喧囂、投入大自然懷抱，北海岸多條濱海步道絕對值得一訪。例如石門區的麟山鼻步道，曾為電影《不能說的・秘密》男主角葉湘倫（周杰倫飾演）騎單車護送女主角路小雨（桂綸鎂飾演）回家的取景地，沿途海景美不勝收，還可以觀察淺灘生態，或是靜靜欣賞夕陽餘暉時的夢幻景色，走到觀景平台更能把白沙灘至富貴角的美景盡收眼底。

有遊客在Google評論區上分享，「從麟山鼻漁港旁進入，途中會經過風稜石、藻礁海岸，還有可以在潮間帶玩水，順著沙灘可以一路走到白沙灣的豹豹咖啡海邊館。沿途都非常平順好走，景色宜人」、「雖然不長但是景色很精華、有著不少變化的步道！而且中間有好幾段海水清澈的淺灘，很適合踩水或是帶折凳坐著放空～～依山傍海真的很讚！」

No.8 參與特色節慶活動

新北農業局提供

新北農業局提供

如果想體驗最具夏日氛圍的節慶盛事，北海岸絕對是不容錯過的目的地！淡水一年一度的《仲夏繽紛樂》每年都吸引大批遊客朝聖。以2025年「碼頭印象」主題為例，煙火運用淡水藍、淺檸檬黃等色彩，搭配霞草型、時雨型及藍色弧形煙火，巧妙營造海浪拍岸、浪花翻湧的意象，點亮淡水與八里夜空，讓不少網友直呼「非常震撼」。

今年《仲夏繽紛樂》將於8月9日、16日及23日晚間8時在淡水漁人碼頭登場，連續三週帶來不同主題煙火秀。「海港暮夏」以金、藍銀、紫藍色系搭配金冠椰樹、金柳瀑布、流星花火與千輪煙火，描繪港灣夏夜風情；「七夕星鏈」運用銀河、心型及星願花火，打造浪漫氛圍；壓軸「世界之夜」則結合彩虹牡丹、追逐彈及多層次尺玉，展現磅礴壯麗的視覺震撼。

每場煙火秀長達10分鐘，施放超過1萬發煙火，高空12吋煙火彈搭配中低空煙火，更首度結合河上燈光秀，串連淡水漁人碼頭、情人橋及淡江大橋夜景，透過燈光、音樂與煙火交織演出，打造專屬淡水河岸的夏夜視聽盛宴。

除了季節限定的煙火盛會，活動也持續透過藝術展演打造漁港新風貌。9日結合「北海岸時尚藝術季」，由設計師潘怡良團隊將淡江大橋、海浪及漁業文化融入服裝設計，展現海洋永續與港灣特色；16日首度串連新北市政府觀光旅遊局舉辦「新北市河海音樂祭」，邀請多組在地原創樂團接力演出；23日則由新北捷運公司舉辦民歌演唱會，預計將由知名民歌手帶來多首經典歌曲。活動會場周邊還規劃特色市集和美食攤位，結合淡水老街、八里老街、淡江大橋及漁人碼頭等人氣景點，無論白天漫遊河岸、品嚐在地美食，或是夜晚沉浸在音樂、藝術、光影與煙火共同譜寫的夏日慶典，都能安排一趟充滿儀式感的北海岸小旅行。

No.9 挑戰水上活動

來到北海岸當然不能錯過刺激又消暑的水上活動！從淺水灣、白沙灣到中角灣，都是人氣戲水勝地。每位遊客都能在這裡找到適合自己的玩法，像是SUP立式划槳、獨木舟、衝浪，或是潛水探索海底世界等，為旅途留下難忘回憶。

其中，北海岸的中角灣就是網路上瘋傳的「衝浪天堂」。有網友分享：「中角灣的海岸線呈半月形內凹，地勢讓海浪穩定、浪頭適中，因此非常適合衝浪新手及一般大眾進行水上活動」、「海攤周邊的衝浪店家林立，提供衝浪板租借、教學課程，即使是沒有經驗的遊客，也能輕鬆體驗衝浪的樂趣」。小編也提醒大家，下水前一定要評估身體狀況、注意自身安全，才能在炎炎夏日玩得盡興唷！

No.10 泡湯療癒放鬆

你知道北海岸也能泡溫泉嗎？金山、萬里一帶擁有全台少見的海底溫泉資源，泉質富含礦物質，也成為旅客放鬆身心、享受慢旅行的方式。不論選擇露天風呂、景觀湯屋，還是入住溫泉旅宿享受一泊二食，都能感受慢旅行的愜意氛圍。

除了有網友推薦舊金山總督溫泉、沐川海底溫泉，還有網友推薦免門票的「磺港公共浴室」，這裡最特別的是源泉湧出時為透明無色，因泉中的鐵離子接觸空氣氧化才變為金褐色，所以獲得「黃金之湯」的美譽。一名網友在Google評論區分享，「戶外設有免費泡腳池，吹著海風十分療癒；室內也有男女分開的全身溫泉池，讓旅人能徹底放鬆身心」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年7月20日至2026年7月19日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章

北台灣也有小墾丁！北海岸20大超人氣咖啡廳一次看

乘風破浪可提振心情！全台十大最「熱」浪點一次Get

台版小沖繩在貢寮！雙北10大海景餐廳超療癒 第一名紅到國外

台北竟有免費露營場！精選北台灣10大超夯露營區 懶人最愛的輕奢神殿帳快收

全台十大免費溫泉、足湯景點排行榜揭曉！北投、礁溪都輸給這個最強0元泡湯點