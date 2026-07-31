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天熱北部雞蛋供應傳趨緊？北市市場處曝光1斤價格

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
供應吃緊蛋架空，近來不少民眾反映，已連兩周到大賣場買蛋卻無蛋可買，引發蛋荒再起的疑慮。圖為大賣場近期架上雞蛋供貨不足。記者林伯東／攝影
供應吃緊蛋架空，近來不少民眾反映，已連兩周到大賣場買蛋卻無蛋可買，引發蛋荒再起的疑慮。圖為大賣場近期架上雞蛋供貨不足。記者林伯東／攝影

雞蛋供應又傳趨緊，北部傳出缺蛋狀況，近期有賣場通路買不到雞蛋狀況。北市市場處表示，調查雞蛋已調漲四次，但一斤為40多元，仍屬合理範圍。北市永春市場表示，目前白蛋數量可以，紅蛋、有機但有減量。

記者昨實際走訪台北的早餐店、牛肉麵小吃攤等餐廳，業者都說新目前都還沒有缺蛋，都正常供應。

台北市市場處公有市場零售科簡靖閎表示，經過詢問，目前有四次調漲，但雞蛋價格仍在低點，為一斤40多元，會受到影響主要是近期炎熱及雞瘟影響產量。

不過，簡靖閎說，由於現在暑假期間，需求量沒有太大，「過去曾有一斤80多元，甚至幾年前雞蛋荒時一斤到120、130元。」因此目前北市雞蛋價格還屬合理範圍內。

台北市永春市場會長黃秀鈺表示，目前調查攤商，僅有紅蛋、有機紅蛋有減量，白蛋的數量能可以。

雞蛋 價格 北市

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