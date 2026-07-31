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白海豚獨占今年風王？ 粉專估今天可望睜開清晰颱風眼 將迎新巔峰

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風第二次眼牆置換進入尾聲，將迎新巔峰。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
白海豚颱風第二次眼牆置換進入尾聲，將迎新巔峰。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

海豚颱風目前是強烈颱風，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，第二次眼牆置換進入尾聲，白海豚將迎新巔峰。

強颱白海豚未來動向和發展，有兩個重點，「觀氣象看天氣」表示，首先，未來3天內，也就是到周日前，位在白令海一帶有槽線稍微打擊副高，副高之間形成一小斷口，白海豚在這3天內的偏北移動向量會增加。但若這3天走得不夠北，之後幾天也很難再北了；這也是在白海豚剛生成時，模式預估會北轉遠颺的時間點。

「觀氣象看天氣」表示，經過這幾天的調整，逐漸認為此槽線不足以拉動白海豚北轉，因此，才有未來幾天複雜的情況。在8月2日至6日，北側日本海一帶高壓勢力偏強，白海豚穩定西行，但到8月6日以後就有比較明顯的變化了。原因在於又有另一道槽線從高緯打擊高壓，加上颱風環流擴大，自身可能帶來偏北移動的動量，因此到了琉球一帶有逐漸北轉機會。

但此時又有另一個狀況，「觀氣象看天氣」表示，在於南方季風低壓槽的牽引力了，若北方副高退太快，這時白海豚就有可能陷入鞍型場，這是部分模式在未來甚至預測有點轉往西南移動的原因。如此一來，颱風移速可能會有所減慢，路徑變化也就猶如爆炸般散開來。「白海豚會不會轉彎，有諸多的因子在導引著它」。

第二個要關注的，「觀氣象看天氣」表示，前晚迎接第二巔峰後，沒維持多久，白海豚又進入了下一輪置換，此時衛星沒有掃到它上空，因此只能由高層雲形及對流的變化來判斷。大致可以看出兩次置換的時序，歷經了將近24小時時間，目前置換似乎已進入尾聲，從昨晚10時左右衛星掃到的底層可以看出，終於又掃到它的底層了，完整且厚實的眼牆及清晰的眼徑，目前已進入了最後清眼的階段了，大概今天上午又有機會看到清晰的中小眼，屆時也有也有機會再新衝一波強度。能否獨占今年風王，可能就要看這次了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

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