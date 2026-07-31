強颱白海豚可能不轉彎了 粉專：下周末通過沖繩 若1情況距離台灣愈近

「白海豚，暫不轉彎」，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於高氣壓比預期強盛一些，白海豚颱風路徑預測的大方向，一路修正，從日本逐漸修向中國，這次，白海豚，可能不轉彎了。

根據中央氣象署資料，強烈颱風白海豚今天凌晨2時的中心位置在威克島西南西方420公里之海面上（鵝鑾鼻東方4420公里的海面上），以每小時20公里速度，向西北西轉西北進行。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以各主流模式最新的預報來看，白海豚颱風將一路向西，用1周的時間，在下周末通過沖繩一帶，隨後往中國華東陸地撞進去，這個大方向的機率很高，只差在偏西時的角度，各模式各有看法。

對台灣來說，颱風西行的分量是重點，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若西行分量大，距台愈近，對台影響就愈大。但離下周末超過7天，不管是哪家的模式預報，是AI預報與否，平均誤差起碼都在六七百公里以上，變數很大，建議持續觀察就好。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。