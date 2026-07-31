強颱白海豚「游法改變」 1情況路徑南修恐海警機率增 專家曝搖滾時刻

「白海豚，游法改變了」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，現在斷言白海豚颱風未來會怎麼走，都言之過早。因為還有一段時間，變數太多。而且環境條件也正在調整，不確定性實在太高了。

他說，無論是AI數值模式，或是傳統物理模式，到現在的看法仍然是相當分歧。路徑偏北一點，或是偏南一點，對台灣的影響非常不一樣。

不過，林得恩說，可以確定的是，白海豚颱風的運動軌跡，向西分量的確是增加了，代表太平洋高壓的勢力正在西伸。

「現在需要評估的是，高壓西伸程度到底有多強？」他表示，高壓西伸若多一些，白海豚路徑將較南偏，並持續朝中國浙江附近前進，由於這條路徑距離台灣比較近，台灣北部外海及東北部外海發布海上颱風警報的機會也會跟著增大；8月6日至8月9日推估是搖滾時刻。

他說，另一種情境，高壓西伸若少一些，白海豚路徑就會較為偏北，並持續朝中國江蘇附近前進，這條路徑對台灣而言，影響相對減小許多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。