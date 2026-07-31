強颱白海豚「游法改變」 1情況路徑南修恐海警機率增 專家曝搖滾時刻

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
強烈颱風白海豚的颱風路徑系集預報機率預測圖。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
強烈颱風白海豚的颱風路徑系集預報機率預測圖。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專

「白海豚，游法改變了」，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，現在斷言白海豚颱風未來會怎麼走，都言之過早。因為還有一段時間，變數太多。而且環境條件也正在調整，不確定性實在太高了。

他說，無論是AI數值模式，或是傳統物理模式，到現在的看法仍然是相當分歧。路徑偏北一點，或是偏南一點，對台灣的影響非常不一樣。

不過，林得恩說，可以確定的是，白海豚颱風的運動軌跡，向西分量的確是增加了，代表太平洋高壓的勢力正在西伸。

「現在需要評估的是，高壓西伸程度到底有多強？」他表示，高壓西伸若多一些，白海豚路徑將較南偏，並持續朝中國浙江附近前進，由於這條路徑距離台灣比較近，台灣北部外海及東北部外海發布海上颱風警報的機會也會跟著增大；8月6日至8月9日推估是搖滾時刻。

他說，另一種情境，高壓西伸若少一些，白海豚路徑就會較為偏北，並持續朝中國江蘇附近前進，這條路徑對台灣而言，影響相對減小許多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚 海豚 機率

延伸閱讀

強颱白海豚持續增強變胖估明後達巔峰 粉專：路徑更為偏西

白海豚恐成「大隻中颱」近台灣北方！專家曝2路徑 暴風圈反擴大

強颱白海豚挑戰今年風王 粉專曝「關鍵時間點」決定是否靠近台灣

強颱白海豚風速追平巴威挑戰風王 吳德榮：預估路徑略向南調整

相關新聞

天氣熱蛋價再漲…大賣場洗選蛋缺貨 民眾憂：蛋荒又來了嗎？

入夏以來雞蛋供應轉趨吃緊，北部陸續傳出有缺蛋情況，其中紅殼蛋缺口尤其明顯，導致部分盤商只好加價調貨，許多消費者也反映，近期在賣場通路都買不到雞蛋，架上空空的情況已持續至少兩個禮拜，憂心難道「蛋荒又來了嗎？」

「紙上有蛋 市場卻缺蛋」數字失真！農業部雞蛋統計漏洞重重

國內近期又傳雞蛋供應拉警報，但弔詭的是，農業部公布的數字卻顯示帳面上不缺蛋，問題就出在資料提供不即時，又缺乏有效查核機制，再加上統計單位粗糙，缺乏科學化根據，導致政府統計的供應量，與消費者實際感受長期存在落差。

高鐵新車來囉！估明年7月上路 拚每周1400班次

台灣高鐵斥資近三百億購買十二組「N700ST」新世代列車，首輛新車昨於日本交付，預計八月十五日運抵高雄港測試，明年七月後陸續上線。待二○二八年九月新車全數上線且穩定運行後，高鐵每周班次將從現行的一一三四班，逐步增加到逾一四○○班，提升尖峰運能百分之廿五。

監委：台灣斷層情境模擬不足 恐誤導防災準備

日本熊本日前發生規模七點一強震，釀多人死傷，由於台灣和日本同樣位於板塊交界處，地震頻仍，監察委員田秋堇、蔡崇義昨表示，國科會就台灣活動斷層災害的情境模擬量能不足，內政部就災害模擬結果欠缺減災成效評估，恐誤導相關單位防災準備，請行政院加強督導。

凌晨0時58分臺東成功規模4.7地震 最大震度4級

7月31日凌晨臺東縣成功鎮發生規模4.7地震，震央位於成功鎮附近，最大震度為臺東縣池上4級，花蓮縣等地有3級感受。

新冠疫情升溫…中醫師：清冠一號不是防疫茶 別亂喝

新冠疫情再升溫，國內已進入流行期，「這一波疫情最大的共同點，就是喉嚨痛得特別厲害，很多人形容像被刀割，連吞口水都痛。」中醫師靳閎鈞表示，近期門診確診人數增加，不少患者咳嗽更是久咳不癒，一咳就是超過二個星期，甚至咳到胸口疼痛。不少民眾習慣家中常備「清冠一號」，但這是治療新冠的中醫處方藥，不是人人都適合服用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。