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正值盛夏晴朗酷熱 強颱白海豚挑戰巔峰 吳德榮曝暴風圈侵台日機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今、明兩天太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲，各地白天偏熱，要防曬、防中暑。聯合報系資料照
今、明兩天太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲，各地白天偏熱，要防曬、防中暑。聯合報系資料照

天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天太平洋高壓稍增強，大氣漸趨穩定，各地晴時多雲，午後山區仍有局部雷雨的機率，各地白天偏熱，要防曬、防中暑。今天北部24至36度、中部24至35度、南部24至36度、東部23至35度。

關於強烈颱風白海豚動態，吳德榮說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，白海豚颱風目前仍維持平均風速60米／秒，平巴威颱風的紀錄，今天將挑戰巔峰，是否能順利觸及平均風速63米／秒，而獨居今年風王？尚待觀察。

他說，強颱白海豚未來5天行徑向西北西略轉偏西進行，朝日本南方海面接近。歐洲人工智能模式（ECMWF AIFS）未來10天的暴風範圍侵襲機率圖顯示，系集平均路徑經日本琉球、九州之間，暴風範圍侵襲機率亦以琉球及九州一帶較高，台灣北部的機率還在10%以下，因不確定性大，應密切觀察其向南調整的可能。

周日至下周三太平洋高壓籠罩，吳德榮表示，大氣穩定，正值盛夏，各地晴熱。下周四水氣漸增，午後局部雷陣雨的機率提高。下周五至8月9日颱風外圍環流逐漸接近，北台轉雨，因不確定性大，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱白海豚未來5天向西北西略轉偏西進行，朝日本南方海面接近。歐洲人工智能模式未來10天的暴風範圍侵襲機率圖（右圖）顯示，系集平均路徑經日本琉球、九州之間（紅虛線），暴風範圍侵襲機率亦以琉球及九州一帶較高，台灣北部的機率還在10%以下。圖／取自「洩天機教室」專欄
氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，強颱白海豚未來5天向西北西略轉偏西進行，朝日本南方海面接近。歐洲人工智能模式未來10天的暴風範圍侵襲機率圖（右圖）顯示，系集平均路徑經日本琉球、九州之間（紅虛線），暴風範圍侵襲機率亦以琉球及九州一帶較高，台灣北部的機率還在10%以下。圖／取自「洩天機教室」專欄

白海豚 吳德榮 機率

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