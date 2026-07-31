凌晨0時58分臺東成功規模4.7地震 最大震度4級

邁入超高齡社會，看病的人變多，繳健保費的人變少，以前是100個人繳錢，養100個人的看病支出，現在是50人養200人，加上醫療通膨，健保費再怎麼漲，也跟不上醫療支出的增加。為了強化國人的醫療保障安全網，提高第一層健保保費、找尋新財源及設立第二層健保補位險，得多管齊下。

2026-07-31 00:12