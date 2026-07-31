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凌晨0時58分臺東成功規模4.7地震 最大震度4級

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凌晨0時58分臺東成功規模4.7地震 最大震度4級

聯合新聞網／ 台北訊
07/31-00:58臺東縣成功鎮發生規模4.7有感地震
07/31-00:58臺東縣成功鎮發生規模4.7有感地震

2026年7月31日凌晨00時58分36秒，臺東縣成功鎮附近發生芮氏規模4.7的有感地震，震源深度約20.2公里，屬於極淺層地震。震央位於臺東縣政府北北東方約44.1公里，地震搖晃明顯，特別是在臺東縣池上地區達到最大震度4級。

最大震度4級地區: 臺東縣

臺東縣池上等地區感受到中震（4級），此級震度使房屋劇烈搖晃，部分物品傾倒移動，夜間睡眠中的民眾幾乎全部被驚醒。此時應注意居家物品固定，避免重物掉落造成傷害。遇有強烈搖晃時，採取趴下、掩護及穩住等防護措施為宜。

最大震度3級地區: 花蓮縣

花蓮縣部分區域感受到弱震（3級），多數民眾能感覺搖晃，房屋會有震動聲響，櫥櫃中碗盤等物品可能輕微移動。請民眾檢查家中懸掛物是否固定，並避免大幅度搖晃導致物品損壞。

最大震度2級地區: 高雄市、雲林縣

這些地區感受到輕微搖晃，多數民眾能感覺搖晃，但不會影響日常活動。仍建議民眾注意安全，家中易倒物品應妥善固定。

最大震度1級地區: 南投縣、嘉義縣、臺南市、嘉義市、屏東縣、臺中市、彰化縣

感受到微弱搖晃，靜止時稍微可感覺地震，無須特別擔憂，仍建議民眾持續關注官方發布的地震資訊及安全提醒。

屬於中低震度的地震，尚未造成災情報告，此次地震提醒我們仍需加強防震意識。地震發生時，請保持冷靜，迅速尋找堅固家具掩護，遠離窗戶及高處懸掛物，確保自身安全。地震後應檢查居家安全，並聽從官方指示，防範可能的餘震。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 規模 睡眠

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