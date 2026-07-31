2026失智友善論壇／近3成民眾問「如何預防失智」 專家：先盤點自己的風險

「2026失智友善&預防照護影響力論壇」將於8月29日舉行。圖／123RF

元氣網的AI互動平台「腦力健身房」自去年5月啟用以來，累積超過40萬人次使用。其中，與失智預防相關的提問占比高達28.4%，在健康主題中位居第一，顯示民眾關心的焦點，已從「失智了該怎麼辦？」轉向「現在能做什麼，來降低未來的失智風險？」

為了回應民眾需求，聯合報健康事業部將於8月29日舉辦第四屆「2026失智友善＆預防照護影響力論壇」，邀請資深媒體人馬西屏，以及醫師、律師等跨領域專家，從預防、照護到財務規畫，分享如何及早預防未來可能的失智風險，做好準備。

打造失智預防包 釐清風險健腦起步

失智時空記憶旅人主編陳韻如觀察，台灣雖然不缺失智預防知識，但始終缺少一套讓人容易理解、容易起步，也容易持續實踐的方法。「很多人知道要運動、動腦、控制三高，也聽過社交有助於降低失智風險，但最常卡住的地方，就是不知道從哪裡開始。」

陳韻如認為，「預防，應該從選擇跟自己有關的項目開始。」今年論壇將首度公布「顧好腦健康，打造我的失智預防包」。這套預防包並非要求民眾一次改善所有風險因子，而是協助每個人盤點自身狀況，釐清哪些健康問題或生活習慣可能與失智風險相關，再從現階段最需要改善、也最做得到的一項開始行動。更多關於預防包的詳細內容，將於論壇中正式揭曉。

真正的失智友善 藏在社區生活細節

除了預防，今年論壇也希望重新定義「失智友善」的內涵。「失智友善這件事，其實跟每個人都有關係。」陳韻如表示，許多人誤以為失智友善只是貼標章、上課程，但真正的友善，往往體現在最日常的細節中。

她舉例，藥師察覺長者短時間內重複領藥、超市店員理解長者忘記付款並非故意，或捷運站提供更清晰易辨的指引。這些看似微小的改變，都能讓失智者繼續安心生活在熟悉的社區，而不會因疾病被迫退出社會。

「今天建立的，是對失智者友善的環境；未來受益的，其實是每一個正在變老的人。」陳韻如期待民眾重新理解，失智友善不僅是幫助失智者，更是在為未來的自己，打造一個更安心、更有尊嚴的生活環境。

跨領域專家分享 補齊失智照護知識

今年論壇由富邦人壽贊助，邀請多位不同領域專家，從醫療、照護、法律到生活支持，共同分享失智預防與照護的重要觀念。

阿茲海默症新藥在台核淮施打滿周年，亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興將分享最新治療趨勢與臨床觀察；台大醫院神經部兼任醫師、憶安診所院長邱銘章分享失智早期警訊與預防策略；資深媒體人馬西屏將講述自身面對失憶的經驗，以及如何透過生活習慣調整守護腦健康；富邦人壽法令遵循部律師陳品妤則提醒民眾及早做好財務規畫與防詐準備。

論壇現場設有互動攤位，包括美力齡生醫展示和部分醫學中心進行先導臨床試驗、規畫申請認證健康食品的薑黃衍生物相關產品，盤古銀髮失智症VR體驗、新活藝術帶來藝術療癒體驗、樂齡網則展示智慧互動輔具，協助民眾認識多元的失智照護資源。

陳韻如表示，希望參與者不只是來聽一場論壇，而是藉此為自己與家人的未來，做一次認真的生活盤點。

2026失智友善＆預防照護影響力論壇

時間：8月29日(六)

下午1時至4時30分

地點：政大公企中心2F國際會議廳

（台北市大安區金華街187號）

報名：02-8692-5588轉2608、5616

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