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團膳：開學後恐仍缺蛋

聯合報／ 記者李柏澔張裕珍／連線報導

夏季雞蛋供應轉趨吃緊，雖然現在仍在暑假期間，不過團膳業者已在為開學備餐而準備。有業者表示，合作的牧場已反映供應上出現缺口，預計開學後還是會繼續缺蛋，甚至蛋價會維持高點一段時間。餐飲業者也說，近期有時要特別花多一點錢調貨，才有足夠的蛋量。

有北部團膳業者表示，合作的牧場每斤蛋價已漲八元以上，因為暑期母雞換羽的速度趕不上產能，尤其大型牧場給全聯等大型通路的供應都已來不及，估計開學後蛋價還是會維持在高點，市場也會繼續缺蛋。目前ＣＡＳ液蛋每公斤已突破百元，與平時八十元左右相比，價格漲幅十分明顯，可能要到十月左右蛋價才會回穩。

此外，由於農業部鼓勵一定規模以上連鎖餐飲、烘焙業、早餐店自七月起，使用洗選蛋，如今規格蛋大缺，也讓部分改用洗選蛋的餐飲業者叫苦連天，只能花錢額外調貨。

早餐店業者鄭先生說，早餐店的雞蛋用量非常大，日前合作的蛋商已告知產地要換羽，雞蛋供應會較平時還少。

另有餐飲業者表示，雖然暑假學校的雞蛋採購量大跌，但是暑假同時也是觀光旺季，風景區餐飲的雞蛋用量不減反增，最常出現的是跨區調度不及，額外調貨、雞蛋耗損都是業者要負擔的額外成本。

但桃園市餐盒食品商業同業公會理事長邱承浩說，目前未接獲洗選蛋缺貨的消息，也沒有團膳業者反映蛋量不足；一般缺蛋可能會是雞瘟發生，但近來無此情形。

蛋價 雞蛋 牧場

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