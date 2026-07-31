專家：洗選蛋雞更怕熱

夏季以來雞蛋供應逐漸吃緊，彰化蛋農表示，夏季高溫影響雞隻食慾，產蛋率比其他季節低，加上近期部分蛋雞進入淘汰期，若新飼養蛋雞銜接不及，短期內供應量恐受影響。彰化養雞協會理事長連進通也說，洗選蛋或品牌蛋常標榜無毒或人道飼養等，這類蛋雞面對高溫會更敏感，短期調度蛋源也較不容易。

連進通說，彰化縣每日供應約六萬二千箱雞蛋，夏季蛋雞產蛋量原本就會降低，但與往年夏季產量相差不大。也有彰化蛋雞農則說表示，近期高溫常超過攝氏廿八度，蛋雞因氣溫高無法排汗，導致生理代謝異常，而食欲下降導致營養不良，在熱緊迫下影響產蛋率；高溫也會造成蛋雞產出蛋殼較薄的劣質蛋，或因天熱飲水過多，引發輕微腹瀉等，都會讓產蛋量降低。

連進通說，洗選蛋經清洗、消毒及分級包裝，可降低沙門氏菌、大腸桿菌等風險，但因洗去蛋殼天然保護膜，需全程冷藏保存，保存條件更嚴格，每顆成本約增加三元，零售價格也相對較高，洗選蛋約占整體供應量百分之二至三，主要銷往北部市場，中南部仍以散裝蛋為大宗。

在北部零售市場，記者實地走訪新北市汐止區一家超市，貨架上幾近空蕩蕩，僅於最底下的層架還有兩個品牌、約十盒左右的常溫洗選蛋，有消費者見所剩無幾，多拿了一盒。台北市永春市場會長黃秀鈺說，調查攤商，紅蛋、有機紅蛋確實減量，白蛋量能仍可供應消費者需求。實地走訪台北的早餐店、牛肉麵小吃攤等餐廳，業者都說目前還沒有缺蛋，仍可正常供應。

台北市市場處公有市場零售科簡靖閎說，經詢問蛋價目前有四次調漲，價格仍在低點，一斤四十多元；會受到影響主要是近期炎熱及雞瘟影響產量。但因正值暑假，需求量相對不大。

記者昨傍晚實地走訪苗栗大賣場與全聯門市等通路，架上還有不少廠牌常溫洗選蛋可以選購，一盒價格從五十多元到八十多元不等，不少上班族趁著下班時間來採買。