聽新聞
0:00 / 0:00

專家：洗選蛋雞更怕熱

聯合報／ 記者林敬家張裕珍邱書昱／連線報導

夏季以來雞蛋供應逐漸吃緊，彰化蛋農表示，夏季高溫影響雞隻食慾，產蛋率比其他季節低，加上近期部分蛋雞進入淘汰期，若新飼養蛋雞銜接不及，短期內供應量恐受影響。彰化養雞協會理事長連進通也說，洗選蛋或品牌蛋常標榜無毒或人道飼養等，這類蛋雞面對高溫會更敏感，短期調度蛋源也較不容易。

連進通說，彰化縣每日供應約六萬二千箱雞蛋，夏季蛋雞產蛋量原本就會降低，但與往年夏季產量相差不大。也有彰化蛋雞農則說表示，近期高溫常超過攝氏廿八度，蛋雞因氣溫高無法排汗，導致生理代謝異常，而食欲下降導致營養不良，在熱緊迫下影響產蛋率；高溫也會造成蛋雞產出蛋殼較薄的劣質蛋，或因天熱飲水過多，引發輕微腹瀉等，都會讓產蛋量降低。

連進通說，洗選蛋經清洗、消毒及分級包裝，可降低沙門氏菌、大腸桿菌等風險，但因洗去蛋殼天然保護膜，需全程冷藏保存，保存條件更嚴格，每顆成本約增加三元，零售價格也相對較高，洗選蛋約占整體供應量百分之二至三，主要銷往北部市場，中南部仍以散裝蛋為大宗。

在北部零售市場，記者實地走訪新北市汐止區一家超市，貨架上幾近空蕩蕩，僅於最底下的層架還有兩個品牌、約十盒左右的常溫洗選蛋，有消費者見所剩無幾，多拿了一盒。台北市永春市場會長黃秀鈺說，調查攤商，紅蛋、有機紅蛋確實減量，白蛋量能仍可供應消費者需求。實地走訪台北的早餐店、牛肉麵小吃攤等餐廳，業者都說目前還沒有缺蛋，仍可正常供應。

台北市市場處公有市場零售科簡靖閎說，經詢問蛋價目前有四次調漲，價格仍在低點，一斤四十多元；會受到影響主要是近期炎熱及雞瘟影響產量。但因正值暑假，需求量相對不大。

記者昨傍晚實地走訪苗栗大賣場與全聯門市等通路，架上還有不少廠牌常溫洗選蛋可以選購，一盒價格從五十多元到八十多元不等，不少上班族趁著下班時間來採買。

洗選蛋 彰化 食慾

延伸閱讀

【動物浮世繪】李建緯／學習友雞生活

法國Q2經濟成長0.2% 熱浪頻頻為全年展望添壓力

專法上路掀熱議！醫實測1個月外送vs.自煮「驚人價差」曝：恐成高級消費

【浮生百味】廖瞇／水煮蛋

相關新聞

高鐵新車來囉！估明年7月上路 拚每周1400班次

台灣高鐵斥資近三百億購買十二組「N700ST」新世代列車，首輛新車昨於日本交付，預計八月十五日運抵高雄港測試，明年七月後陸續上線。待二○二八年九月新車全數上線且穩定運行後，高鐵每周班次將從現行的一一三四班，逐步增加到逾一四○○班，提升尖峰運能百分之廿五。

監委：台灣斷層情境模擬不足 恐誤導防災準備

日本熊本日前發生規模七點一強震，釀多人死傷，由於台灣和日本同樣位於板塊交界處，地震頻仍，監察委員田秋堇、蔡崇義昨表示，國科會就台灣活動斷層災害的情境模擬量能不足，內政部就災害模擬結果欠缺減災成效評估，恐誤導相關單位防災準備，請行政院加強督導。

冷眼集／數字失真！農業部雞蛋統計漏洞重重

國內近期又傳雞蛋供應拉警報，但弔詭的是，農業部公布的數字卻顯示帳面上不缺蛋，問題就出在資料提供不即時，又缺乏有效查核機制，再加上統計單位粗糙，缺乏科學化根據，導致政府統計的供應量，與消費者實際感受長期存在落差。

蛋雞App統計失真？「蛋農亂填交差」

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前每日產量約十二萬三千五百箱，已超過國人每日所需，但市場上卻仍大喊缺蛋。有蛋農直言，問題就出在台灣的雞蛋統計數字，「永遠都不是真的」，因沒有稽核機制，大家都隨便亂回報數量交差。農業部坦言，統計資料與實際生產情形確實存有時間差。

團膳：開學後恐仍缺蛋

夏季雞蛋供應轉趨吃緊，雖然現在仍在暑假期間，不過團膳業者已在為開學備餐而準備。有業者表示，合作的牧場已反映供應上出現缺口，預計開學後還是會繼續缺蛋，甚至蛋價會維持高點一段時間。餐飲業者也說，近期有時要特別花多一點錢調貨，才有足夠的蛋量。

專家：洗選蛋雞更怕熱

夏季以來雞蛋供應逐漸吃緊，彰化蛋農表示，夏季高溫影響雞隻食慾，產蛋率比其他季節低，加上近期部分蛋雞進入淘汰期，若新飼養蛋雞銜接不及，短期內供應量恐受影響。彰化養雞協會理事長連進通也說，洗選蛋或品牌蛋常標榜無毒或人道飼養等，這類蛋雞面對高溫會更敏感，短期調度蛋源也較不容易。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。