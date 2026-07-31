蛋雞App統計失真？「蛋農亂填交差」

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前每日產量約十二萬三千五百箱，已超過國人每日所需，但市場上卻仍大喊缺蛋。有蛋農直言，問題就出在台灣的雞蛋統計數字，「永遠都不是真的」，因沒有稽核機制，大家都隨便亂回報數量交差。農業部坦言，統計資料與實際生產情形確實存有時間差。

國產雞蛋生產資訊現行為依靠農業部建制的「蛋雞填報系統Ａｐｐ」，由蛋農自行回報，並採每周回報一次。但由於填報系統沒有強制力，有南部蛋農直言，自己兩周才填一次，且他質疑，沒有人會照實填寫，因在業界「超養」是公開的祕密，全台灣九成的蛋雞場都有超養，如牧場登記證規定只能養一萬兩千隻，但實際可能養了一萬五千隻。

有蛋農提到，由於Ａｐｐ根本沒有實質約束力，也沒有人認真稽核，有時忘記填寫，除了會收到簡訊提醒外，根本沒有人會來查，也沒有任何處罰，大家就隨便亂填交差，完全沒有稽核機制。同業間也常伴隨利益考量，甚至出現虛報產蛋量等情況。

有蛋農直言，禽流感肆虐時，確診染疫雞場如果通報就得全數撲殺，要重新恢復生產至少要半年以上時間，血本無歸下，部分農民當然不會那麼坦白，隱匿疫情也大有人在，產銷班定期巡視效果有限，恐怕不會有掌握實際數量的一天。

農業部畜牧司則表示，蛋雞生產填報Ａｐｐ每月平均填報率持續穩定提升，目前生產數據蒐集範圍已涵蓋全國蛋雞飼養戶約百分之八十二。不過，由於是採隔周滾動式調查，因此統計資料與實際生產情形確實存有時間差。然而，各區養雞協會幹部都會定期訪視轄內產銷班及養雞場，持續掌握生產現況並進行資料交叉確認，確保調查數據完整、即時且具高度可靠性。