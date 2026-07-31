冷眼集／數字失真！農業部雞蛋統計漏洞重重

國內近期又傳雞蛋供應拉警報，但弔詭的是，農業部公布的數字卻顯示帳面上不缺蛋，問題就出在資料提供不即時，又缺乏有效查核機制，再加上統計單位粗糙，缺乏科學化根據，導致政府統計的供應量，與消費者實際感受長期存在落差。

審計部為此曾不只一次糾正農業部，國產雞蛋生產資訊的調查方式，易失真且欠精準，更欠缺即時性，嚴重影響產銷預警機制及調節措施功能發揮，農業部卻消極以對，也難怪國內雞蛋市場只能一次次在「缺蛋」與「爆量」之間疲於奔命。

目前蛋雞生產資訊，主要依靠蛋農填報系統Ａｐｐ，由蛋農自行回報，每周填報一次。換句話說，農業部掌握的不是直接從產銷端取得的即時數據，且難以確認填報數字與實際產量相符。再者，母雞不是每周才下一次蛋，而是每天都在生產，蛋雞數量、產蛋率、換羽、淘汰等，都可能在短時間內發生變化，僅靠每周填報掌握數據，當然難以即時掌握一個每天都在變動的市場。

此外，統計單位也過於粗糙，我國蛋雞產業長期生產方式傳統，大多都是市場販賣的零售箱蛋，每箱「號稱」二百顆，但有的實際上只有一八○顆，現行填報系統都是回報「箱數」，再此以類推，一來一往之下，算出來的「每日產量」究竟有多大的誤差，可想而知。

今年二、三月蛋雞大量換羽，六、七月又進入老母雞大量淘汰期，這些資訊在農業部的蛋雞生產資訊都看得出來，加上極端高溫、暴雨及颱風等因素，蛋雞耗損與產蛋率勢必受到影響，但農業部對外公布的「雞蛋每日生產量」曲線仍長期維持相對平穩，當生產端的母雞數量與生產條件已經出現明顯變化，產量統計卻沒有變化，又如何期待農業部能夠提前預測雞蛋供應吃緊，發揮政策預警功能？

要解決這種紙上有蛋，市場卻買不到雞蛋的狀況，推動洗選制應是改革的重要一步，雞蛋逐顆洗選、分級、包裝並噴印生產資訊，不僅能提高食安，統計才有可能從「估算」走向「實測」。此外，政府也應該輔導並補助蛋雞場建立自動化升級，結合集蛋機與磅秤感測器，讓生產數據自動上傳，才能抓到真實產量。

另外，不能老是只看母雞和雞蛋的總產量，更要掌握物流走向，透過洗選場與大盤商的進出貨進行追蹤，才能及時發現哪些區域可能缺蛋，並提早精準進行南北調貨，甚至應該給精準通報的蛋農給予資材等獎勵，對長期虛報或不報者予以相關限制，否則台灣人的缺蛋憂慮，恐怕每年夏天都得再重演一遍。