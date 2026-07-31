健康你我他／健檢發現腦動脈瘤 盡速手術跑贏中風

數月前，我連續作了同樣的噩夢，每次汗涔涔地從夢中驚醒，因此，我決定作一次全身高階健檢，讓自己安心。

檢查結束後醫師說，「你的大腦有一顆動脈瘤，剛好在血管交會處。」乍聽之下，以為自己猶在夢中。

但耳畔響起醫師詢問，「你有症狀嗎？怎麼想到健檢？3mm-5mm，一旦出血就會重殘成植物人或死亡。」我回說，「我的血壓一向正常啊！」

我從聽到消息時的不可置信、憂鬱，再理性的找醫學報告和遍訪名醫，想克服未知的恐懼。中風主要分為缺血性和出血性兩大類，但是成因完全相反。我屬於後者，體質、遺傳性基因、睡眠情緒，都是影響因子。

多年前，學者沈君山中風，媒體報導指出他入院準備到完成手術只有30分鐘的白金時間，才有可能完全治好。女兒說，「好不容易在半夜撿到別人放棄的名額，像保護神故意要給你，檢查出來，趕快處理，不要輕忽。」中風黃金治療期3至4小時，白金期30分鐘，我的生命也是寸寸光陰寸寸金！感謝醫療團隊，竟然在沒有加護病房下，完成了微創手術。

面對疾病，和你賽跑的是時間。不要忘了定期做全身健檢，才能拿到免死金牌，跑在中風的前面。