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立院協商通過 菸品警示面積將增至85%

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
立法院社福及衛環委員會昨朝野協商「菸害防制法」部分條文修正草案，會中通過菸品容器健康警示圖文面積，自現行50%提高至85%。聯合報系資料照
立法院社福及衛環委員會昨朝野協商「菸害防制法」部分條文修正草案，會中通過菸品容器健康警示圖文面積，自現行50%提高至85%。聯合報系資料照

立法院社福及衛環委員會昨朝野協商「菸害防制法」部分條文修正草案，會中通過菸品容器健康警示圖文面積，自現行百分之五十，提高至八十五。但攸關外銷加味菸規範的第七條及第十條，因朝野仍無共識，最終保留送院會協商。

部分立委主張，外銷產品應免除健康風險評估及部分添加物限制，提升台灣菸廠國際競爭力。但立委林淑芬認為，放寬規範恐增加外銷產品回流國內市場的風險，主張維持現行管理機制，相關條文最後保留送院會協商。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，美、日等國是全球重要的菸草種植、製造及出口國，政策背景與台灣不同，不能直接類比。即使產業發展涉及就業，也不應成為放寬菸害防制理由。

林清麗說，行政院早已提出禁止加味菸政策，呼籲主管機關應加速完成法制作業與配套措施，避免青少年持續暴露在加味菸產品的誘惑下。

林淑芬 朝野協商 健康

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