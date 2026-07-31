立院協商通過 菸品警示面積將增至85%

立法院社福及衛環委員會昨朝野協商「菸害防制法」部分條文修正草案，會中通過菸品容器健康警示圖文面積，自現行百分之五十，提高至八十五。但攸關外銷加味菸規範的第七條及第十條，因朝野仍無共識，最終保留送院會協商。

部分立委主張，外銷產品應免除健康風險評估及部分添加物限制，提升台灣菸廠國際競爭力。但立委林淑芬認為，放寬規範恐增加外銷產品回流國內市場的風險，主張維持現行管理機制，相關條文最後保留送院會協商。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，美、日等國是全球重要的菸草種植、製造及出口國，政策背景與台灣不同，不能直接類比。即使產業發展涉及就業，也不應成為放寬菸害防制理由。

林清麗說，行政院早已提出禁止加味菸政策，呼籲主管機關應加速完成法制作業與配套措施，避免青少年持續暴露在加味菸產品的誘惑下。