西拉雅族核定為原住民族 預計首年5萬人登記

聯合報／ 記者李人岳陳宛茜／台北報導
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，族人以傳統儀式慶祝。記者邱德祥／攝影
行政院正式核定西拉雅族為原住民族，族人以傳統儀式慶祝。記者邱德祥／攝影

行政院昨核定西拉雅族原住民族，成為全台第十七個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民，可按個人意願來恢復族群身分，預計首年會有五萬人登記為西拉雅族。

除了西拉雅族之外，目前還有八個平埔族群提出認定申請。原民會表示，道卡斯族已進行到專家學者審議，噶哈巫族正準備召開專家學者審議會，武壠族則進入調查階段，其他還在等申請團體提供身分認定要件草案，將盡快完成審查。

原民會表示，針對原住民立委選制調整等政治參與、社會福利、醫療及教育等各項配套修法，已經邀集各部會盤點，預計今年底會有初步結果。至於平地、山地原住民各三席立委的席次是否將調整，涉及憲法增修條文第四條的規定，也會列在盤點範圍中。

西拉雅族 原住民族 原民會

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