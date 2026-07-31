西拉雅族核定為原住民族 預計首年5萬人登記

夏季雞蛋供應轉趨吃緊，雖然現在仍在暑假期間，不過團膳業者已在為開學備餐而準備。有業者表示，合作的牧場已反映供應上出現缺口，預計開學後還是會繼續缺蛋，甚至蛋價會維持高點一段時間。餐飲業者也說，近期有時要特別花多一點錢調貨，才有足夠的蛋量。

2026-07-31 00:00