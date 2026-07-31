8月徵文主題 海外旅遊生病怎麼辦？

國內近期又傳雞蛋供應拉警報，但弔詭的是，農業部公布的數字卻顯示帳面上不缺蛋，問題就出在資料提供不即時，又缺乏有效查核機制，再加上統計單位粗糙，缺乏科學化根據，導致政府統計的供應量，與消費者實際感受長期存在落差。

2026-07-31 00:00