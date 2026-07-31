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高鐵新車來囉！估明年7月上路 拚每周1400班次

聯合報／ 特派記者孟嘉美／日本山口縣報導
高鐵新世代列車車頭以流線型設計，外觀神似鴨嘴獸，能有效降低列車進入隧道時的微氣壓波。記者孟嘉美／攝影
高鐵新世代列車車頭以流線型設計，外觀神似鴨嘴獸，能有效降低列車進入隧道時的微氣壓波。記者孟嘉美／攝影

台灣高鐵斥資近三百億購買十二組「N700ST」新世代列車，首輛新車昨於日本交付，預計八月十五日運抵高雄港測試，明年七月後陸續上線。待二○二八年九月新車全數上線且穩定運行後，高鐵每周班次將從現行的一一三四班，逐步增加到逾一四○○班，提升尖峰運能百分之廿五。

由於高鐵現行有卅四組700T列車，車齡最長逾廿年。高鐵董事長史哲表示，首輛新車明年七月一日「一定準時上線」，配合新車投入服務，年底將大改點，後續分五次增班，未來兩、三年，若新車及新班表都能穩定運行，將會考慮進行現有列車的重置計畫。以此推算，最快二○二八年底，就會開始啟動下波購車、汰換舊車計畫評估。

N700ST是以日本東海道新幹線最新車型N700S為參考車型，依據台灣需求打造，車頭以明亮白色為主體，橘、黑雙色曲線自車頭交會後，平行延伸至車身側面，車廂內配置全彩ＬＣＤ車內資訊顯示、到站燈光提示、雙層行李架、具充電設備的包覆性座椅等。

首輛列車昨上午於山口縣笠戶工廠出廠，台日雙方約兩百多人與會見證，其中包括日本前首相安倍晉三夫人安倍昭恵、國土交通省副大臣佐佐木紀、我交通部長陳世凱等人。受限兩國無邦交，陳世凱是以「高鐵最大股東」身分出席。

據了解，新車將以改善台中以北通勤時間車廂擁擠問題為首要，將優先投入直達車行列。往後直達車停靠站可能不限於台南與高雄。

高鐵公司指出，預估今年先交付兩組，明年八組，後年再交兩組。最晚二○二八年九月全數將會上線服役車隊規模也從現有的卅四組，擴張為四十六組。

高鐵 新車 史哲

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