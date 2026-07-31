監委：台灣斷層情境模擬不足 恐誤導防災準備

日本熊本日前發生規模七點一強震，釀多人死傷，由於台灣和日本同樣位於板塊交界處，地震頻仍，監察委員田秋堇、蔡崇義昨表示，國科會就台灣活動斷層災害的情境模擬量能不足，內政部就災害模擬結果欠缺減災成效評估，恐誤導相關單位防災準備，請行政院加強督導。

內政部前部長李鴻源則表示，日本熊本強震，同樣規模、一樣搖晃的秒數、一樣的深度，發生在人口與建物密集的雙北的話，一九九九年前蓋的老建築約一八○萬戶都很危險，全倒、半倒至少三點五萬戶。「我完全不敢想像」。

「台北已300年未能量釋放」

李鴻源表示，台北上一次強震已是大清帝國康熙皇帝年間，換言之，台北已經有三百年沒有釋放能量，呼籲趕快做防災型都更，「別再跟老天爺對賭運氣。」否則一八○萬戶只要倒一半，政府怎麼救災、醫療能否負荷、人民如何安置都是問題。

監院調查報告指出，中央災害防救會報早在二○一八年就決定，請國科會研發對台灣重要斷層錯動造成地震的情境模擬與災損推估等辦理事項，但國科會至今辦理七次大規模地震情境模擬，我國都會人口密集地區轄內有多達廿五條活動斷層，以國科會地震災害情境模擬的速度，尚須十餘年才能完成人口密集地區、科學園區或產業園區災害模擬，量能明顯不足。

二位監委表示，國科會情境模擬經費極其有限，以山腳斷層模擬為例，僅以南段模擬發生規模六點六地震一組數據，模擬總長度僅二分之一，且非最大規模情境，相較日本首都地震模擬卅組情境，且有極限模擬，國科會有美化數據之嫌，恐誤導相關單位防災準備，無法充分保障國人安全，行政院災防辦應加強督導。

國科會：深化極限情境模擬

國科會表示，廿五條活動斷層均已完成一般性地震模擬分析，並完成七次細緻化情境推估，未來將持續深化極限情境模擬研究。內政部消防署則說，自二○一八年起，每年都依據國科會模擬大規模地震情境下的災損推估，分區演練。

內政部補充，國土署逐年推動耐震補強等減災方案，如耐震標準提高、補強、都更等，改善老舊建築物結構安全。二○一八年至二○二五年，住宅建築物計有十三萬一八三五筆新建造執照，總戶數達一二一萬七四一八戶，老舊房屋已逐年拆除改建。