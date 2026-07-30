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台灣高鐵新車型亮相 明年上線

經濟日報／ 特派記者余弦妙／日本山口30日電

台灣高鐵相隔22年後，再度迎來全新車型，新一代列車N700ST昨（30）日在日本山口縣日立笠戶工廠舉行出廠典禮，預計8月15日運抵高雄港，並於明年7月1日上線，尖峰運能看增25%，除了是均衡國土的重要交通建設，也是支撐產業的「台灣動脈」。

台灣高鐵董事長史哲表示，日本新幹線能在台灣成功「落地生根」，關鍵在於線型化軌道設計、350公里路線串聯12座車站、航空級服務品質，及100%自主本土維修能力。史哲表示，N700ST順利出廠，象徵台日合作重要成果。

他指出，台灣高鐵30年前成為日本新幹線首度跨海輸出對象，也是迄今唯一成功落地生根的案例。高鐵今年3月累計旅運量突破10億人次，平均準點率超過99%，發車率維持100%，20年來已從均衡國土發展的重要基礎建設。

史哲並透露，未來兩、三年將同時營運N700ST與700T兩種車型，待新舊車隊及新班表運作穩定後，再啟動現有34組700T列車重置評估，最快可望於2028年底展開相關規劃。

高鐵 新車 新幹線

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