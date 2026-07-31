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高雄35年「路霸」欄杆害慘摔 警辯不知情遭抓包…女國賠勝訴

聯合報／ 記者張議晨林保光徐白櫻／高雄報導
三民區正興路的鐵欄杆設置長達卅五年，女騎士慘摔後爭取國賠勝訴。圖／取自Google街景
三民區正興路的鐵欄杆設置長達卅五年，女騎士慘摔後爭取國賠勝訴。圖／取自Google街景

賴姓女騎士前年七月十九日騎車經過高雄市三民區正興路，因不及閃避路邊違規設置的鐵欄杆慘摔骨折，她不滿警方放任路霸不處理，提告國家賠償卅一萬元，法官發現欄杆一九八九年就存在，警方近五年在周邊處理七十件陳情、報案都未處理，認定怠於執法，計入賴女過失後，判市警局應賠償三萬兩千餘元，市警局指將與律師討論，研議上訴。

三民二警分局說明，當地居民指住戶常要推輪椅進出，擔心周圍停滿機車妨礙出入才設欄杆，多年來警方雖處理過交通檢舉案，但無人檢舉欄杆問題，至女騎士撞上欄杆受傷，警方已貼公告限期改善並移除，但無人認領，便依「無主物」程序請環保局依廢棄物處理。

市府表示，市警局除受理陳情時要求違規清除障礙物，亦要求各分局主動發掘，即時查處，依法開罰並要求立即清除，也聯合環保、工務及區公所跨局處稽查，保障市民通行安全。

判決指出，賴女前年七月騎車行經正興路與正興路六十九巷口，因路口擺放一座占用外側車道達一點五公尺的鐵欄杆，她閃避不及當場人車倒地，右肱骨骨折、右足趾開放性骨折。她主張警方為道路管理權責機關，但顯有怠忽職守，請求國賠

高雄地院簡易庭審理時，警方辯稱，警察雖對道路障礙物有裁量權，但並非有堆積物就須強制清除，而且事發前未接獲任何鐵欄杆的檢舉或報案，不知道鐵欄杆存在。

但法官調閱紀錄發現，案發前五年內，警方在鐵欄杆周邊處理廿八件交通違規、七件陳情及卅五次報案，足以知悉鐵欄杆存在，認定鐵欄杆設置以來，警方都未積極處理，直到賴女發生車禍，鐵欄杆才被移到道路邊線內，可見警方長期放任道路障礙，怠於執法。

國賠 執法 騎士 高雄

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