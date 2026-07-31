陽光行動-老了醫療誰來顧／民眾自保 先做好三件事

「人生就像在跟老天爺玩通關遊戲，每過一關就要買裝備。」淡江大學保險系副教授郝充仁認為，國人過去「買一張終身醫療險用一輩子」的保險消費文化跟習慣需要改變。

他解釋，一般的醫療險，都是長年期且保證續保，20年前買的保單，是依當時醫療環境制定，如今癌症治療、手術方式翻新，保障已不足；再加上醫療通膨，早年投保的保額，如今實際保障效力降低。

以前的人可能活到60歲，但現在人活到80歲、100歲，要通關就得持續買裝備，30歲買了第一張保單，到了50歲還需要買第二張，快70歲又得買第三張。郝充仁以自己為例，多年前就買了醫療險，七、八年前又買了一次給付型的癌症險保單。即使保費不便宜，還是得添加裝備，「因為我知道缺口會在這裡。」

新光醫院行政副院長洪子仁建議，民眾應建立「動態補位」的保障觀念，醫療技術每五至十年就會創新，不宜再抱持一張終身保單用一輩子的觀念，應以終身保障為核心，根據年齡、醫療科技的進步，搭配附約型實支實付定期險，確保門診手術、特定處置，都在理賠覆蓋範圍之內。

他提醒民眾，投保時要看清手術定義及實支實付上限。許多人以為買了實支實付險就是天下無敵，但翻開保單條款，保障範圍有些是條列式，只理賠保單上那十幾項手術，如果醫院採用的是最新研發手術，保單上沒有這個名詞，保險公司可能就會拒賠。

而保戶在醫院開立診斷證明書時，應該跟醫師充分溝通，請醫師把接受新式微創手術及替代傳統住院手術的必要性，及後續門診追蹤處理詳細載明，這有助保險公司理賠審查時有臨床佐證，診斷書要寫得愈清楚愈好。

保發中心總經理詹芳書提醒，健康保障不是只有買保單，而是連同健康促進與管理要做好。他以母親曾因膝蓋退化就醫為例，醫師建議透過重量訓練與高蛋白飲食維持肌力，否則就得手術更換關節；後來母親聽從醫囑，認真上健身房學習重量訓練，現在雙腿更有力，也少了看骨科醫師的需求。

如果說做好健康促進是降低醫療風險的第一步，第二步則是建立正確保險觀念，詹芳書提醒「保險不是用來賺錢的」，如果認為保險可以拿來賺錢，不但會波及下一代保戶，也會影響整體保險制度的永續發展。

隨著醫療技術快速發展，不少民眾申請醫療險理賠時才發現，「原本以為會賠，結果保單沒有保障。」專家提醒，真正的自保，不只是買保單，而是做好健康促進、建立正確保險觀念，以及定期檢視保單。（系列完）