陽光行動-老了醫療誰來顧／化解理賠爭議 醫保坐下來談

醫療判斷與保險理賠間的落差愈來愈大，保險公司除了須與時俱進推出新型態保單因應外，對於住院手術改門診手術、必要性醫療認定等爭議，更需要政府跨部會合作，找出一致性標準，降低彼此不信任，減少紛爭。

健保署長陳亮妤建議，醫療業者跟保險業者應坐下來談，保單要跟上醫療現場，避免對醫療量能的干擾，這問題不能再留給下一任了。

「近年多數醫療保險理賠爭議，核心都在醫療『必要性』的認定」，新光醫院行政副院長洪子仁說，在醫師、保險公司與患者之間常出現不同解讀，導致理賠糾紛增加。他建議，由衛福部與金管會合作建立跨部會第三方機制，針對爭議較高的自費醫療項目，例如達文西手術、海扶刀、癌症標靶藥物及微創治療等，邀集醫學會制定臨床指引，明確界定在何種醫療條件下，使用自費項目或處置，屬於合理且必要，作為保險業理賠審查的重要依據，降低認定標準不一引發的爭議。

洪子仁也提到，醫界應主動配合將自費項目的收費標準、適應症及臨床效益，公開透明，推動醫院自費項目透明化跟標準化，讓保險公司精算費率時有可靠的數據，降低因資訊不對稱帶來的理賠猜忌。

新壽副總廖晨旭建議，跨部會合作借鏡日本成立「保險醫學會」，作為醫界與保險業的中立第三方，減少民眾、醫界與保險公司間的理賠爭議。