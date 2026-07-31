快訊

凌晨0時58分臺東成功規模4.7地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動-老了醫療誰來顧／化解理賠爭議 醫保坐下來談

經濟日報／ 記者邱金蘭／專題報導

醫療判斷與保險理賠間的落差愈來愈大，保險公司除了須與時俱進推出新型態保單因應外，對於住院手術改門診手術、必要性醫療認定等爭議，更需要政府跨部會合作，找出一致性標準，降低彼此不信任，減少紛爭。

健保署長陳亮妤建議，醫療業者跟保險業者應坐下來談，保單要跟上醫療現場，避免對醫療量能的干擾，這問題不能再留給下一任了。

「近年多數醫療保險理賠爭議，核心都在醫療『必要性』的認定」，新光醫院行政副院長洪子仁說，在醫師、保險公司與患者之間常出現不同解讀，導致理賠糾紛增加。他建議，由衛福部與金管會合作建立跨部會第三方機制，針對爭議較高的自費醫療項目，例如達文西手術、海扶刀、癌症標靶藥物及微創治療等，邀集醫學會制定臨床指引，明確界定在何種醫療條件下，使用自費項目或處置，屬於合理且必要，作為保險業理賠審查的重要依據，降低認定標準不一引發的爭議。

洪子仁也提到，醫界應主動配合將自費項目的收費標準、適應症及臨床效益，公開透明，推動醫院自費項目透明化跟標準化，讓保險公司精算費率時有可靠的數據，降低因資訊不對稱帶來的理賠猜忌。

新壽副總廖晨旭建議，跨部會合作借鏡日本成立「保險醫學會」，作為醫界與保險業的中立第三方，減少民眾、醫界與保險公司間的理賠爭議。

理賠 保險 保單

延伸閱讀

陽光行動-老了醫療誰來顧／第二層健保 補足保障缺口

壽險業金融爭議案 醫療險理賠類也不少

陽光行動-老了醫療誰來顧／公私協力創新 等待壽險業者點頭

陽光行動-老了醫療誰來顧／雙層體系隱憂 易產生相對剝奪感

相關新聞

凌晨0時58分臺東成功規模4.7地震 最大震度4級

7月31日凌晨臺東縣成功鎮發生規模4.7地震，震央位於成功鎮附近，最大震度為臺東縣池上4級，花蓮縣等地有3級感受。

非聽不可／甲狀腺癌治療新趨勢、治療期間自我照護、癌友運動助康復

甲狀腺癌治療新趨勢、治療期間自我照護、癌友運動助康復 主講：台大醫院外科部主治醫師郭庭均 台大醫院護理部腫瘤個管師蘇慈棉 癌症希望基金會癌症訓練教練顧曉君

陽光行動-老了醫療誰來顧／健保拚永續 必須多管齊下

邁入超高齡社會，看病的人變多，繳健保費的人變少，以前是100個人繳錢，養100個人的看病支出，現在是50人養200人，加上醫療通膨，健保費再怎麼漲，也跟不上醫療支出的增加。為了強化國人的醫療保障安全網，提高第一層健保保費、找尋新財源及設立第二層健保補位險，得多管齊下。

陽光行動-老了醫療誰來顧／化解理賠爭議 醫保坐下來談

醫療判斷與保險理賠間的落差愈來愈大，保險公司除了須與時俱進推出新型態保單因應外，對於住院手術改門診手術、必要性醫療認定等爭議，更需要政府跨部會合作，找出一致性標準，降低彼此不信任，減少紛爭。

陽光行動-老了醫療誰來顧／民眾自保 先做好三件事

「人生就像在跟老天爺玩通關遊戲，每過一關就要買裝備。」淡江大學保險系副教授郝充仁認為，國人過去「買一張終身醫療險用一輩子」的保險消費文化跟習慣需要改變。

高鐵新車來囉！估明年7月上路 拚每周1400班次

台灣高鐵斥資近三百億購買十二組「N700ST」新世代列車，首輛新車昨於日本交付，預計八月十五日運抵高雄港測試，明年七月後陸續上線。待二○二八年九月新車全數上線且穩定運行後，高鐵每周班次將從現行的一一三四班，逐步增加到逾一四○○班，提升尖峰運能百分之廿五。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。