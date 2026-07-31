陽光行動-老了醫療誰來顧／健保拚永續 必須多管齊下

邁入超高齡社會，看病的人變多，繳健保費的人變少，以前是100個人繳錢，養100個人的看病支出，現在是50人養200人，加上醫療通膨，健保費再怎麼漲，也跟不上醫療支出的增加。為了強化國人的醫療保障安全網，提高第一層健保保費、找尋新財源及設立第二層健保補位險，得多管齊下。

超徵稅收 應優先撥補

長庚大學醫務管理學系教授盧瑞芬說，要解決國人未滿足的醫療需要，最佳選擇就是調漲健保費、擴大給付；台大公衛系副教授葉明叡也表示，健保不能萎縮，仍須維持健保法定義務，擴大財務規模。

但調漲健保費難度高，更重要的是，漲保費也趕不上醫療支出的成長，更克服不了人性問題，政府還是需要推動第二層健保，多路並進。

在開源方面，近年AI產業帶動出口及台股熱絡，政府稅收增加，形成AI紅利。新光醫院行政副院長洪子仁說，這是全民的AI紅利，應回饋照顧全民，超徵的稅收應優先撥補健保收入。

葉明叡則建議，採累進稅率方式提高健保費，像是過去曾提過以家戶總所得的繳稅金額做為費基，累進作法可以讓重分配意義更明顯，當然政治難度也高。

健保署長陳亮妤表示，長期來看，健保要有多元財務支援，包括酒稅、菸稅、糖稅、碳費等，都在跨部會持續討論中。

她認為，健保要永續，不止財務要永續，人力也要永續，否則有給付，沒有人提供服務也不行，近來健保署積極透過加成的機制，留住醫療人力。

節流方面，盧瑞芬表示，「健保支出不可能沒有浪費，只是如何降到最低，學理上可用部分負擔來解決」。

她說，台灣部分負擔比率在全世界偏低，日本約30%，台灣門診約10%，部分負擔低，保費不高，巧婦難為無米之炊，真的難為健保署了；提高部分負擔可能傷到弱勢，但這塊政府可以補貼解決。

至於第二層健保補位險，淡江大學保險系副教授郝充仁表示，目前仍是「盍各言爾志」。知情官員也說，多數保險公司不贊成國衛院有關第二層健保作法，至於癌症希望基金會報告，金管會已請壽險公會研究，但至今尚無具體結論。

保發中心總經理詹芳書觀察，關鍵是「大家互信不夠」。一是保險公司擔心，第二層補位險出來後，凡健保不賠的統統丟給保險公司，會變成翻版防疫險，不論國衛院或當年金管會主委彭金隆提出的「彭教授報告」，保險公司都不想再承擔財務風險。但設計上，對於帶病投保的風險，是可由政府承擔財務風險。

克服障礙 看政府決心

也有人擔心第二層健保投保人太少，會有逆選擇問題，但實則也有配套可解。郝充仁就建議，可參考美國健康儲蓄方案（HSA）作法，提供租稅優惠，例如再提供2.4萬元的保費扣除額，鼓勵民眾購買第二層健保。

明明問題都有方法可解，但每次開會，大家還沒碰到核心，就說「要不就再研究」。

對於第二層健保，陳亮妤並未排斥，她說：「我持開放態度，但必須先把角色定位清楚，要保障哪些內容」；金管會保險局副局長蔡火炎也表示，大家可以來討論。資深官員建議，第二層涉及健保資料庫的運用，應由衛福部鳴槍，召集相關單位研議推動。

環顧此時，賴（清德）醫生變賴總統、石（崇良）署長變石部長、彭（金隆）教授變彭主委，加上AI紅利，此刻正是全面擴大國人醫療保障安全網的最佳契機，提高健保費、推動第二層健保，須克服政治層面、技術層面障礙，就看政府的決心多大，要做多少事了。