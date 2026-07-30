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台中捷運藍線啟航 「軌道經濟2.0」開啟台中地產新紅利

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中市政府捷運工程局與捷運藍線BC11標團隊完成簽約，台中捷運藍線主線工程啟航。台中市政府／提供
台中市政府捷運工程局與捷運藍線BC11標團隊完成簽約，台中捷運藍線主線工程啟航。台中市政府／提供

台中捷運藍線正式邁入全面推動的新階段！捷運藍線首個路線段工程BC11標30日完成簽約，進入施工前置作業。城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛表示，藍線真正的重要性，不只是新增一條捷運，而是象徵台中正式邁入「軌道經濟2.0」的新時代。

台中市議會30日針對藍線工程進度、經費調整及交通配套進行專案討論，市長盧秀燕說，捷運藍線因中央核定時程較原先預期晚約兩年，市府將全力追回工程進度，並持續爭取中央儘速核定修正計畫及追加工程經費，希望中央公平支持台中重大軌道建設。

根據台中市政府公布的整體捷運路網願景，未來將形成以綠線、藍線為雙主軸，結合綠線延伸、機場橘線、藍線延伸、屯區環線、崇德豐原線及山海環線等路網的完整軌道系統，逐步建構串聯海線、市中心、屯區、豐原、高鐵特區及台中國際機場的大台中捷運生活圈。

其中，藍線更是整個路網的核心骨幹。路線橫跨台中港、沙鹿、龍井、東海大學、中部科學園區周邊、七期新市政中心、科博館、中區及台中車站，不僅串聯海線與市中心，更將科技產業、商業中心、住宅聚落及觀光資源緊密連結，成為中台灣最重要的東西向發展軸線。

更值得關注的是，台中市政府同步公布藍線土地開發規劃，從臨港路、沙鹿火車站、靜宜大學、弘光科大、東海大學、秋紅谷、市政府、科博館、第一市場到台中車站等重要站點，都規劃多處聯合開發基地，導入TOD(大眾運輸導向發展)模式，透過住宅、商辦、商場、公共設施及開放空間的整合開發，打造新的城市生活中心。

柯昇沛表示，放眼國際，東京、香港、新加坡等世界級城市，都是透過軌道建設帶動都市更新、商業聚集及不動產價值提升。捷運不只是交通工具，更是重新配置人口、產業與資本的重要平台。每一座車站，不只是交通節點，更是新的商業核心、生活中心與城市門戶。

柯昇沛指出，近年台中同步迎來7期、13期、14期、水湳經貿園區、中央公園、台中巨蛋、漢神洲際購物中心、高鐵台中站特區、台中國際機場第三航廈，以及AI、高科技製造、精密機械與物流產業持續投資，城市發展已從單一建設逐步走向「軌道＋產業＋重大建設」相互支撐的新格局。

城市重劃趨勢智庫分析，未來房地產市場將從「地段競爭」走向「節點競爭」。真正決定地產價值的，不再只是行政區或生活機能，而是是否位於軌道建設、產業聚落與重大公共建設交會的位置。

當捷運、高鐵、科技園區、商業中心及大型公共建設彼此串聯，土地、住宅、商辦、商場及物流地產都將同步受惠，形成新的價值成長循環。

尤其藍線沿線串聯七期新市政中心、水湳經貿園區、中部科學園區、台中港及海線生活圈，未來在TOD、都市更新及站區聯合開發帶動之下，可望吸引更多企業設點、商業投資及居住人口，進一步推升區域發展能量，開啟新一波地產價值重估。

雖然施工期間難免面臨交通黑暗期，但市府已同步推動市政路延伸工程、道路分流、公車運輸及交通疏導等配套措施，降低工程對市民生活的影響。

從國際城市發展經驗來看，每一座世界級城市的軌道建設，都曾經歷施工陣痛，但最終都成為帶動城市升級與經濟發展的重要基礎建設。

當全球AI產業持續重塑城市競爭力，企業投資也愈來愈重視交通效率、人才聚集與產業生態系。台中憑藉完整的科技產業鏈、高鐵交通優勢、國際機場及逐步成形的捷運路網，正逐步建立中台灣最具競爭力的軌道經濟體系。

藍線啟航，不只是交通建設向前邁進的重要里程碑，更象徵台中正式進入軌道經濟2.0時代。未來真正受惠的，不只是捷運沿線，而是整座城市因交通、產業與資本重新配置所帶來的全面升級，而這也將開啟台中地產的新一波發展契機與價值紅利。

台中城市發展已從單一建設逐步走向「軌道＋產業＋重大建設」相互支撐的新格局。記者宋健生／攝影
台中城市發展已從單一建設逐步走向「軌道＋產業＋重大建設」相互支撐的新格局。記者宋健生／攝影

藍線 台中 台中捷運

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