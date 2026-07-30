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快來接福氣！故宮南院狂發多張「龍藏經」近照：線上累積福報

聯合新聞網／ 綜合報導
近期《龍藏經》在社群爆紅，網友們瘋傳「接福氣」。圖／取自故宮南院FB
近期《龍藏經》在社群爆紅，網友們瘋傳「接福氣」。圖／取自故宮南院FB

「看到《龍藏經》的你，會幸福的呦！」國立故宮博物院南部院區近日在臉書及Threads分享國寶《龍藏經》，用「線上累積福報的時候到了」向網友招手。輕鬆又討喜的貼文搭配滿版金字、彩繪佛像與珠寶裝飾，讓許多人隔著螢幕也忍不住停下來「接福氣」。

藏文《龍藏經》共有108函，每函經葉上下各有一塊內護經板，板面除了以金字書寫禮敬語，還繪有佛、菩薩、本尊、護法與祖師等7尊彩色造像，並鑲嵌各式珠寶，外層再覆上黃、紅、綠、藍、白5色絲繡經簾。

館方公布的照片可見，內護經板以深藍、紅色為底，佛教人物被金色珠飾層層環繞，中間的藏文金字在燈光下格外醒目；外護經板則以紅底金紋呈現，繁複的卷草與宗教圖案幾乎布滿整個板面。另一張照片中的黃色經衣與彩色綑經帶整齊陳列，也讓觀眾一窺古代經典從包覆、收納到保存的完整樣貌。

《龍藏經》是清代宮廷製作的首部藏文《甘珠爾》經典，裝幀精細，兼具宗教、歷史、藝術、語言與文化價值，並於2024年獲文化部指定為國寶。故宮南院目前在「佛陀形影—院藏亞洲佛教藝術之美」常設展中，每檔輪流展出其中1函。

近期《龍藏經》在社群爆紅，也吸引不少民眾前往故宮朝聖。不過，近日出現明顯排隊人潮的主要是台北故宮北部院區《龍藏經》特展，並非南院常設展。故宮北院表示，社群熱烈討論後，近期展場較為擁擠，建議觀眾彈性安排時間，不必集中在這幾天前往；也有多位參觀網友分享，光排隊就要等1至2個小時，「很多民眾一直插隊影響其他人看展」、「平日早上10點多進去，整個展間跟菜市場一樣」。

北院的《龍藏經：皇權・信仰・藝術的盛世交響》特展展至11月8日，南院則持續以每檔1函的方式輪展。想安靜欣賞金字、彩繪與珠寶工藝的民眾，可避開熱門時段再前往，不必為了「搶福報」把看國寶變成耐力賽。

故宮南院 國立故宮博物院 國寶

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