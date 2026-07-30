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永豐餘苦茶油苯駢芘不符規定 北市衛生局再揭下游流向

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市衛生局作昨日晚間接獲永豐餘自主通報「在地金花小菓苦茶油」檢出苯駢芘不符規定，前往稽查北市13家GREEN& SAFE門市及其旗下2家自營品牌餐廳的下架與使用情形。圖／北市衛生局提供
台北市衛生局作昨日晚間接獲永豐餘自主通報「在地金花小菓苦茶油」檢出苯駢芘不符規定，前往稽查北市13家GREEN& SAFE門市及其旗下2家自營品牌餐廳的下架與使用情形。圖／北市衛生局提供

永豐餘生技股份有限公司「在地金花小菓苦茶油」苯駢芘不符規定，昨自主通報，北市衛生局第一時間要求不分批號預防性下架共584瓶，也已通知嘉義縣衛生局協助釐清源頭製油廠「源春製油廠」的製程、進出貨及流向資料。

衛生局持續追查發現，源春製油廠相同有效日期(2028/5/25)苦茶油，出貨給北市「威加國際股份有限公司」共75瓶，以「高仰三苦茶油」商品名稱販售，除威加公司零售2瓶、1瓶自主送驗外，餘72瓶供貨北市「長庚生物科技股份有限公司」自有門市，已要求長庚生技下架案內問題油品，共下架25瓶。

衛生局另查，永豐餘生技股份有限公司尚有1款「猴頭菇香鬆（規格：190g）」產品係使用源春製油廠的苦茶油，經釐清並非使用此次檢出問題批號的苦茶油，但為保護消費者食品安全，已要求該公司全面預防性下架。

永豐餘 苦茶油 衛生局

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