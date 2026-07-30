白海豚恐成「大隻中颱」近台灣北方！專家曝2路徑 暴風圈反擴大

強烈颱風白海豚持續發展，未來是否影響台灣備受關注。氣象專家吳聖宇今天（30日）下午5時表示，白海豚目前為強烈颱風，強度與辛樂克、巴威相當，未來24至48小時仍可能增強，甚至超越辛樂克、巴威，但實際發展仍須觀察。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」指出，多數預報認為，白海豚在72小時後，隨著海氣環境逐漸不利，強度將開始減弱；不過，外圍環流與颱風本身的範圍，反而可能逐漸擴大。

他表示，白海豚後續可能經歷多次內、外眼牆置換，最後形成半徑較大、眼區更明顯的結構，甚至演變為環狀颱風，「雖然強度較弱，但是暴風圈半徑卻較大」，且中颱等級可能維持較久。

吳聖宇研判，白海豚接近到足以影響台灣天氣時，可能已降為中度颱風，但恐是一個「相當大隻的中颱」，情況與巴威颱風類似。

路徑方面，8月4日至5日前相對穩定，多數預報認為白海豚將先朝西北西移動，再受日本附近太平洋高壓引導，轉向偏西，甚至略偏西南西。直到8月6日接近琉球以東後，路徑才出現明顯分歧。

第一種情境是太平洋高壓減弱東退，白海豚通過琉球附近後逐漸轉向西北，最後朝長江口至上海一帶移動；第二種則是太平洋高壓維持較強，颱風繼續向西，經過台灣北方海面後登陸浙江，再逐漸併入季風低壓環流。另有少數模擬認為，白海豚可能大幅北轉，朝黃海、山東或韓國前進。

吳聖宇提醒，白海豚真正靠近台灣的時間，可能落在下周五至周末，也就是8月7日至9日。目前仍屬超過一周的中長期預報，各模式分散度大，後續路徑仍有明顯調整空間，須持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。