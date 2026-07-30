夜間高溫悄悄奪命！醫示警「真正的暗黑殺手」 7症狀是身體求救

白天酷熱，許多人知道要防曬、補水，到了晚上卻容易放鬆警戒。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，當夜間氣溫降不下來，人體便失去重要的散熱與修復時間，不只影響睡眠，還可能增加心血管疾病、中風及死亡風險。

黃軒在臉書以「夜間高溫的暗黑殺手」為題發文指出，研究顯示，夜間高溫本身就是死亡率的獨立危險因子。即使將白天高溫的影響納入分析，炎熱夜晚仍會增加全因死亡、心血管疾病及中風等風險，「夜間高溫比你想像更危險」。

他解釋，人體經過白天的高溫與流汗後，原本期待在晚上降低核心體溫、放慢心跳、降低血壓，並修復受損細胞，透過深層睡眠恢復體力。

但若晚上依舊悶熱，身體就像「一台一直高速運轉、卻不能關機的引擎」，可能持續脫水、增加心臟負荷、降低腎臟血流，使發炎反應持續，睡眠品質也會變差。若連續幾個晚上無法降溫，相關風險還會持續累積。

黃軒提醒，熱夜期間若出現頭痛、頭暈、持續疲倦、噁心、心跳加快、大量流汗及尿量變少等7種症狀，可能是身體發出的早期警訊，不應繼續硬撐。

若進一步出現意識混亂、昏倒、抽搐，或體溫超過攝氏40度，情況可能已相當危急，應立即送醫。

至於夜間防暑，黃軒建議將冷氣設定在攝氏26至28度，搭配電風扇促進空氣循環，睡前適度補充水分，也可先沖涼幫助身體降溫。家中若有長輩，睡前也應多留意其身體狀況。

黃軒強調「白天的高溫，是考驗；夜晚降不了溫，才是真正的暗殺手」。入夜並不代表高溫威脅解除，夜間若無法有效降溫，身體可能在不知不覺中承受更高的健康風險。