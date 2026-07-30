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白海豚持續增強「有機會成今年風王」不排除這時間接近台灣北部海面

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白海豚持續增強「有機會成今年風王」不排除這時間接近台灣北部海面

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周溫度變化不大，明天雲量較多，但高溫仍有32至34度。聯合報系資料照
未來1周溫度變化不大，明天雲量較多，但高溫仍有32至34度。聯合報系資料照

強颱白海豚持續增強，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，預估明天白海豚近中心最大風速將從60秒增強到63秒，超越「巴威」颱風，成為今年的風王；天氣部分，未來1周雨勢趨緩，但下周三受白海豚影響，午後南部、花東地區、中部山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻說，白海豚昨晚升級成強颱後，短期內仍會持續增強，並持續朝西北西方向往日本南方海面前進，目前距離台灣遙遠達4600公里，預估下周四移動到琉球群島後，可能朝向日本九州到台灣北部海面移動，但時間、距離遙遠，不確定性高、路徑仍有變化，預計下周一路徑才會比較明朗。

目前白海豚近中心最大風速達每秒60公尺，黃恩鴻指出，預估明天近中心最大風速將增強達每秒63公尺，有機會超越「巴威」，成為今年的風王，巔峰時期七級風暴風半徑最大可達300公里，預計周末後，隨著颱風往北走來到緯度較高地區時，環境開始不利於颱風發展，其強度才會逐漸減弱。

針對未來1周天氣，黃恩鴻表示，明（31日）水氣減少，但中南部仍有零星降雨，其他地區多雲，午後南部、各山區有局部短暫雷陣雨，清晨北部有零星降雨。

周六（8月1日）水氣更少，僅南部不定時有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周日至下周二（8月2日至4日）受到太平洋高壓影響，各地天氣晴朗穩定，午後僅山區有局部短暫雷陣雨。

下周三（8月5日）起受到白海豚颱風影響，盡管路徑仍有變動機率，但以目前預報來看，這天開始環境轉北風，水氣逐漸增多，北部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部、花東、中部山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻說，明天雲量偏多，各地高溫約32至34度，周六至下周各地感受炎熱，高溫32至35度，大台北、中南部近山區高溫上看36度。

白海豚 颱風

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