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胃脹氣半年就醫竟罹胃癌 醫提醒幽門桿菌共食風險

中央社／ 台中30日電

台中張姓患者胃脹氣長達半年，到醫院檢查發現罹患胃癌，經接受手術後控制病情。醫師提醒，幽門桿菌是胃癌危險因子，共食與使用開放式醬料是風險，若出現腹部異常悶脹應就醫檢查。

光田綜合醫院今天發布新聞稿表示，68歲張姓患者因長期消化不良與胃脹氣至光田醫院大甲院區就醫，經胃鏡檢查發現胃部黏膜異常，後續病理切片診斷胃癌第三期，經接受達文西機器手臂進行胃癌切除手術後控制病情。

患者自述，大約半年前開始，吃東西常消化不良，總是有胃脹氣的症狀，一開始誤以為是胃食道逆流或胃潰瘍造成，拖了半年後才就醫。光田綜合醫院肝膽腸胃科醫師蘇劍生說明，胃癌的初期症狀容易被忽略，若及早發現並透過手術切除，存活率可高達9成以上。

蘇劍生提到，胃癌的成因複雜，除與經常攝取高鹽、加工食品、醃製品習慣有關外，幽門桿菌也是主要危險因子。幽門桿菌感染途徑包含口腔傳染，共食或使用開放式醬料，都可能增加交叉感染的風險。

考量患者較為高齡，經醫療團隊與家屬討論後，決定運用微創達文西機器手臂進行胃癌切除手術。光田醫院一般外科醫師楊耀坤提到，達文西手術優勢在於傷口小，能減少組織傷害、避免傷及大血管，並精準找出癌細胞可能轉移的淋巴，提升手術效果。

蘇劍生建議，50歲以上且有抽菸、喝酒、胃癌家族史的人，若出現腹部異常悶脹、體重減輕、解黑便等症狀，應盡速就醫檢查。政府推行「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」政策，符合45至74歲資格的民眾，可享終身1次免費篩檢，民眾可多加利用。

脹氣 胃癌

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