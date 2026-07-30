安樂死合法化掀熱議 醫籲先釐清定義：並非單純的「好死」

安樂死議題討論多年，近期民眾黨將提安樂死公投，立法院衛環委員會則於今天審議安樂死相關草案，衛福部長石崇良強調，若病人困境來自長照、照顧或社會支持不足，政府應強化長照、醫療及疼痛控制，而非以安樂死作為解方。他強調，安樂死涉及生命法益及重大法制變革，並非簡單的「Yes or No」公投議題，不應倉促處理。

長期投入安寧緩和醫療及病人自主制度推動的醫界人士也指出，許多民眾誤以為只要罹患疾病、生活品質下降，甚至「不想活了」，就可以選擇安樂死，事實上，這與國際間實際執行制度有很大落差。目前台灣社會對「安樂死」的認知仍相當模糊，若缺乏充分討論、法制設計與社會共識，就以公投方式決定重大生命議題，恐怕過於倉促。

臨床醫師指出，目前允許安樂死或醫師協助死亡的部分國家與地區，都設有極為嚴格的法律門檻，包括疾病是否已無法治癒、是否處於不可逆狀態、病人是否具備完整決策能力、是否排除精神疾病影響，以及須經多位專業人員反覆評估，並非個人提出申請後即可執行，經過層層審查才能做出決定。

他認為，這次公投主文雖提及「罹患難以治癒之疾病」、「承受難以忍受痛苦」及「制度配套規範下」等條件，但關鍵用語目前都屬概括性描述，究竟何謂「難以治癒」、什麼程度才算「難以忍受痛苦」、未來制度如何設計，仍缺乏具體定義與社會討論。

醫師表示，台灣目前已建立「安寧緩和醫療條例」及「病人自主權利法」兩大法制架構，前者讓末期病人在生命最後階段可以避免無效醫療、減少痛苦。後者讓民眾能在健康時預立醫療決定，當未來陷入特定臨床狀況時，可依自身意願決定是否接受維生醫療。

「病人自主不是縮短生命，也不是刻意延長生命，而是在尊重病人意願下，讓生命自然走到終點。」他強調，這與主動結束生命的安樂死，仍是不同概念，社會不宜混為一談。而「病人自主權利法」從倡議、專家討論、法案研擬到正式上路，歷經超過五年的跨領域對話，立法通過後還設有三年的緩衝期，讓各界都有足夠時間理解制度與建立配套。

「我支持生命自主，也支持病人在生命末期不應承受不必要的痛苦。」他表示，若未來台灣社會對安樂死已有充分認知，完成廣泛公共對話，也建立嚴謹法律規範與醫療配套，制度成熟後再推動，一切樂觀其成。

今天在立院討論，民進黨立委林淑芬指出，社會討論不應只停留在「支持或反對」，必須先釐清制度界線。她表示，世界各國大致分為僅限末期病人，以及不以末期為限、但須符合疾病無法治癒且痛苦難以忍受等兩種模式，兩者代表不同的立法理念。

林淑芬強調，她個人支持推動安樂死，但反對民眾黨版本，授權給衛福部以行政命令或醫療指引決定，這不是單純醫療技術問題，而是國家公開做出的法律選擇，立法者要思考，究竟在什麼樣的生命處境下可以終結一個人的生命。

林淑芬強調，過去衛福部總以不能害怕老去、失能、長照來回應患者的恐懼，並以道德勸說支持安樂死者，她也深知生命一旦結束就無法補救，因此立法討論過程中需要更多的對話，且一定要開啟對話，評估醫療、長照、社會支持、法律制度是否已經準備好承受這項無法挽回的決定。