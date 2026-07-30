落實人權保障！強制住院改由法院裁定 精神衛生法新制8月1日上路

「精神衛生法」重大修法即將正式上路，衛福部次長莊人祥表示，8月1日起，精神疾病嚴重病人的強制住院制度，將告別沿用多年的行政審查模式，改由法院裁定，並採「法官保留」原則，引進精神科醫師與病人權益代表共同參與的「專家參審」制度，期望在保障公共安全與醫療需求的同時，更進一步落實精神病人的人權保障。

莊人祥指出，111年修正公布的「精神衛生法」，最重要的改革之一，就是將嚴重精神疾病病人強制住院的決定權，由過去的「精神疾病強制鑑定強制社區治療審查會」，改由法院審理，透過司法程序決定是否准許強制住院。由於第5章涉及司法院權責，因此由行政院與司法院共同訂定施行日期，正式自115年8月1日起實施。

新制最大特色，在於成立第一審「專家參審法庭」，由1名職業法官擔任審判長，並加入2名參審員，分別為衛福部推薦的精神科指定專科醫師，以及病人權益促進團體代表，共同組成合議庭審理案件。三位成員均獨立行使職權，最終採過半數決定，希望兼顧醫療專業、病人權益與司法正當程序，避免任何單一觀點主導裁定結果。

除了制度改革，法庭審理方式也更加重視精神疾病病人的特殊需求。莊人祥表示，新制允許必要時採遠距視訊方式進行審理，降低病人往返法院的不便，也符合「身心障礙者權利公約」（CRPD）對司法近用與程序保障的精神，讓病人在接受醫療的同時，也能充分行使法律上的程序權利。

為了讓新制順利銜接，衛福部與司法院近年持續進行跨部會合作。司法院副秘書長李鈦任表示，雙方已召開20次交流討論會議，完成5項子法修訂，並辦理全國分區說明會，同時委託法律扶助基金會，在病人緊急安置期間提供法律扶助，另持續補助醫療院所升級視訊設備、優化資訊系統及行政流程。

李鈦任說，為讓第一線法官、醫療人員及病權團體熟悉新制運作，今年已陸續辦理15場專家參審模擬法庭，以及5場全國分區說明會，並完成電子訴訟系統、法院與衛福部精神照護資訊系統及法律扶助基金會資料介接，希望新制上路後，各項程序都能順暢運作，兼顧司法效率與病人權益。

莊人祥強調，精神疾病與其他疾病一樣，都需要及早發現、及早治療，也呼籲社會大眾以正確認知取代汙名與歧視，給予病人及家屬更多支持與理解，提升就醫與求助意願。未來也將持續強化社區心理健康及精神照護資源，打造更友善、安全且具支持性的社會環境。