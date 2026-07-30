快訊

中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝光

公公殘殺中和媳婦 傳敏感部位消失還毀容？死者家屬發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

永豐餘苦茶油傳苯駢芘超標 嘉義縣衛生局追查逾2千公斤流向雲林

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通報，稽查苦茶油苯駢芘超標代工廠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通報，稽查苦茶油苯駢芘超標代工廠。圖／嘉義縣政府提供

永豐餘生技公司傳出苦茶油苯駢芘超標，嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通知，該批苦茶油由嘉義縣代工廠生產，超過食品安全衛生標準，當晚啟動食品安全應變機制，會同食藥署前往代工廠稽查，督導業者清查產品流向，落實下架回收及相關管制措施，防止問題產品持續流通。

衛生局表示，永豐餘公司7月1日起出貨「在地金花小菓苦茶油（有效日期2028年5月25日，規格250毫升）」自主送驗出苯駢芘每公斤2.9μg，經查該批苦茶油為嘉義縣代工廠生產，該批製成總重2052公斤，已分裝為每桶18公斤，全數運送至雲林縣「亞世家企業股份有限公司」。

衛生局指出，該代工廠每年均自主將苦茶油產品送驗，檢驗結果皆符合相關規定，今年4月曾抽驗1件油品檢驗結果亦符合規定，目前工廠庫存油品仍有150公斤，已抽驗1件苦茶油產品，由食藥署攜回檢驗並責付就地保管，禁止流入市面，後續依檢驗結果辦理。

衛生局呼籲，業者應依食品安全衛生管理法第7條規定做好自主管理，發現產品有危害衛生安全之虞時應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，通報縣市政府主管機關，若未主動通報並執行相關措施，將依食品安全衛生管理法第47條，處3萬以上300萬元以下罰鍰。

嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通報，稽查苦茶油苯駢芘超標代工廠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通報，稽查苦茶油苯駢芘超標代工廠。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通報，稽查苦茶油苯駢芘超標代工廠。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通報，稽查苦茶油苯駢芘超標代工廠。圖／嘉義縣政府提供

永豐餘 苦茶油

延伸閱讀

苦茶油再爆苯駢芘超標 石崇良：中央、地方、跨縣市才能為食安把關

永豐餘苦茶油自主檢驗苯駢芘超標 北市衛生局：不分批號全面預防性下架

苦茶油苯駢芘超標 政院：納油品專案加強稽查和抽驗

台南強化食安把關 黃偉哲允建立苯駢芘檢驗能力、擴大油品抽驗

相關新聞

強颱白海豚挑戰今年風王 粉專曝「關鍵時間點」決定是否靠近台灣

白海豚颱風昨晚增強為強颱，且持增強變胖。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，白海豚目前已達強烈颱風前段班，由於發展環境相當優異，還會再增強，未來30小時達到最顛峰狀態，超越巴威颱風成為今年風王。

若雙北遇熊本強震 李鴻源不敢想像：全倒半倒逾3.5萬戶

內政部前部長李鴻源接受聯合報記者訪問說，日本熊本強震，同樣規模、一樣搖晃的秒數、一樣的深度，發生在人口與建物密集的台北市與新北市的話，如果他沒記錯，1999年前蓋的老建築約180萬戶都很危險，全倒、半倒至少3.5萬戶。「我完全不敢想像。」

高鐵新車N700ST終於出廠、明年7月上路！日本職人建造過程曝光 安倍昭惠哽咽見證

台灣高鐵通車20年，採購12組針對台灣需求調整的新車「N700ST」終於曝光！流線型車身搭配經典白橘灰線條，首輛新車預計明年7月1日就會投入服務，比最早預估的再提前1個月。新車全上線後，高鐵預計每周班次將提升到1400班，尖峰量能提升25％。

12組新車2028年全數上線 高鐵曝改點時刻、汰舊換新進程

台灣高鐵斥資近300億購買12組新世代列車，董事長史哲喊出明年7月1日首輛新車就會投入服務，2028年9月前新車全數都會上線。配合年底大改點及新車運作穩定後，預估2到3年後啟動重置計畫，2028年有望迎來汰舊換新後的第二波新車。

接機不能路邊等 桃園機場科技執法抓違停8月1日起正式取締

桃園國際機場違規停車科技執法將於8月1日起正式上路，航空警察局今天表示，第一、二航廈指定會面點車輛靜止超過3分鐘，系統就會自動拍照、錄影蒐證，依「道路交通管理處罰條例」可處新台幣600元至1200元罰鍰，提醒民眾接機不要再於航廈道路違規停車等候。

「獨活」盛行…職場社會跟不上浪潮 日專家：單身族充滿生存焦慮

隨著單身人口增加，「獨活」文化看似盛行，但社會觀念與制度是否真的跟上單身化的浪潮？據日媒AERA Digital報導，家族社會學學者山田昌弘指出，即使未婚與離婚率居高不下，大眾心中的「理想人生」仍停留在傳統成家框架。婚姻至今仍被視為人生標準答案，使單身者在職場與社會制度中，持續承受著隱形的壓力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。