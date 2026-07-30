永豐餘苦茶油傳苯駢芘超標 嘉義縣衛生局追查逾2千公斤流向雲林

永豐餘生技公司傳出苦茶油苯駢芘超標，嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通知，該批苦茶油由嘉義縣代工廠生產，超過食品安全衛生標準，當晚啟動食品安全應變機制，會同食藥署前往代工廠稽查，督導業者清查產品流向，落實下架回收及相關管制措施，防止問題產品持續流通。

衛生局表示，永豐餘公司7月1日起出貨「在地金花小菓苦茶油（有效日期2028年5月25日，規格250毫升）」自主送驗出苯駢芘每公斤2.9μg，經查該批苦茶油為嘉義縣代工廠生產，該批製成總重2052公斤，已分裝為每桶18公斤，全數運送至雲林縣「亞世家企業股份有限公司」。

衛生局指出，該代工廠每年均自主將苦茶油產品送驗，檢驗結果皆符合相關規定，今年4月曾抽驗1件油品檢驗結果亦符合規定，目前工廠庫存油品仍有150公斤，已抽驗1件苦茶油產品，由食藥署攜回檢驗並責付就地保管，禁止流入市面，後續依檢驗結果辦理。

衛生局呼籲，業者應依食品安全衛生管理法第7條規定做好自主管理，發現產品有危害衛生安全之虞時應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，通報縣市政府主管機關，若未主動通報並執行相關措施，將依食品安全衛生管理法第47條，處3萬以上300萬元以下罰鍰。

嘉義縣衛生局昨晚接獲食藥署通報，稽查苦茶油苯駢芘超標代工廠。圖／嘉義縣政府提供