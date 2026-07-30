攝護腺癌每年增9000人 石崇良：今年底提出公費篩檢計畫…盼明年上路

攝護腺癌為男性發生率第三位的癌症，死亡率居第五，每年新增約9000名個案，立委廖偉翔今於立院質詢表示，過去倡議攝護腺公費癌篩，希望今年8月8日父親節前可以通過給予各位男性禮物。衛福部長石崇良回應，現在規畫中且須需要搭配預算，希望明年來推動實施攝護腺癌納入公費篩檢。

攝護腺癌高居男性第三大癌症，廖偉翔今於立院質詢表示，攝護腺癌若太晚發現，轉移到其他器官，這是很嚴重的問題，而石崇良過去曾說，目前篩檢技術做得到，可以更精準，偽陽性更低。女性自1995年起即享有公費子宮頸抹片檢查，但發生率高出子宮頸癌5.5倍的攝護腺癌卻被冷落多年，他希望石崇良在今年父親節前「送給全台爸爸們一份健康大禮」。

由於攝護腺癌好發於中老年男性，石崇良打趣表示，「自己罹患攝護腺癌的機率其實比廖委員還要高」；廖偉翔則隨即回應，「所以要幫部長爭取公費篩檢」，石崇良也回應，「謝謝委員關心我的健康」。

石崇良說，目前已委託國衛院做完整評估，攝護腺癌在癌症10大死因且癌別裡面已經到第五位，隨高齡化發生率也會提高，但需要搭配預算做出完整規畫，預計今年年底前可提出數據及相關計畫，規畫將攝護腺癌納入公費癌症篩檢，並希望在明年正式推動，但需要搭配預算做出完整規劃，而對象、篩檢方式等細節仍有待討論。