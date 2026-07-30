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電子煙披時尚外衣誘少年 屏東縣衛生局：賣菸給未滿20歲最高罰25萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府衛生局至販菸場所喬裝測試宣導未滿20歲嚴禁購菸。圖／衛生局提供
屏東縣府衛生局至販菸場所喬裝測試宣導未滿20歲嚴禁購菸。圖／衛生局提供

近年菸商常以「減害」或「時尚」等方式包裝電子煙、加熱菸等新興菸品吸引青少年，成為菸害防制隱憂。屏東縣政府衛生局提醒，根據菸害防制法規定，全面禁電子煙等類菸品製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用。任何人不得販售、供應或提供菸品給未滿20歲青少年。呼籲商家落實「疑似未滿20歲者，先查驗證件」之責任，違者依法最高可處25萬元罰鍰。

屏東縣府衛生局長張秀君說，近年菸商常以「減害」或「時尚」等方式包裝電子煙、加熱菸等新興菸品，或透過精美行銷手段引誘青少年嘗試，這些產品多含有高濃度尼古丁及其他有害物質，極易導致成癮並危害青少年大腦發育。

衛生局說明，商家在販售菸品時，應主動確認購買者年齡，一旦有疑慮，應立即要求對方出示身分證，堅持「沒看證件、拒絕販售」原則。

衛生局加強稽查，若查獲違規販售菸品予未滿20歲者，依菸害防制法最高可裁處25萬元罰鍰；針對違法販售、展示或廣告電子煙者，亦將面臨重罰，業者切勿心存僥倖。

衛生局呼籲，給孩子清新無菸成長環境是全民的責任，守護年輕族群遠離菸害，需要家庭、學校、社區與商家共同把關。家長若發現孩子接觸電子煙或新興菸品，應給予溫柔關懷與引導。若民眾有戒菸需求，可多加利用縣內提供的多元戒菸服務，或撥打免費戒菸專線（0800-63-63-63），由專業人員提供一對一的諮詢與戒菸協助。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

屏東縣政府暑期青春專案聯合稽查。圖／衛生局提供
屏東縣政府暑期青春專案聯合稽查。圖／衛生局提供

屏東 衛生局 電子煙

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