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影／障權法協商前夕 障礙者夜宿立院爭取立委支持

攝影中心／ 記者鄭超文／台北即時報導
《身心障礙者權益保障法》將於明天在立法院進行黨團協商，障礙權利推動聯盟下午在立法院群賢樓外舉行記者會，聯盟希望立法委員們不要錯過這18年一度的修法，讓身心障礙者的權益跨出真正的一步。記者鄭超文／攝影
《身心障礙者權益保障法》將於明天在立法院進行黨團協商，障礙權利推動聯盟下午在立法院群賢樓外舉行記者會，聯盟希望立法委員們不要錯過這18年一度的修法，讓身心障礙者的權益跨出真正的一步。記者鄭超文／攝影

《身心障礙者權益保障法》將於明天在立法院進行黨團協商，障礙權利推動聯盟下午在立法院群賢樓外舉行記者會，行動總召、台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔說，「今天我們站在這裡，不只是為了一部法律，而是為了每一位障礙者能不能真正決定自己的人生。」聯盟也宣布，他們今晚不走，要夜宿在這棟大樓外，等到明天中午十二點。希望立法委員們不要錯過這18年一度的修法，讓身心障礙者的權益跨出真正的一步。

台灣障礙青年協會理事梁惠芯指出，障礙認定的定義，十八年隻字未動 。2014 年CRPD內國法化成為國家正式的法律，「而我們國家對於障礙者的認定？卻仍停留在十八年前 」 。許多曾有特教學生身分的青年，離開學校後就再也拿不到任何服務與資源，因為國家不承認他們是障礙者 ; 短期面臨疾病、意外的青年同樣被制度漏接。她呼籲政府應與國際接軌，回到 CRPD 的精神下，制定符合實際需求。

聯盟最後提出三點要求：

第一，身心障礙的認定必須回到CRPD人權模式。障礙並不只是個人的疾病或損傷，而是個人與環境中各種阻礙互動後產生的結果 ; 政府應建立以個別需求為核心的支持制度，讓實際有需求的人都能獲得必要的協助與權利保障 ，不應僅以一張身心障礙證明決定誰能獲得支持 。

第二，第16條必須明確定義歧視。將直接歧視、間接歧視、騷擾及「拒絕合理調整」明確納入法律，並建立有效的申訴、救濟、舉證及裁罰機制。當障礙者因為沒有獲得必要調整而無法使用服務、參與活動或行使權利，就是歧視。

第三，完整保障數位平權。網站、APP、自助服務設備及生活必要服務，都應納入數位無障礙規範，讓障礙者能夠平等使用醫療、金融、交通、購物、通訊及各項公共服務，「歐盟做得到的事。不該在台灣變成三不 管。找不到主管機關，該做的是指定一個？不是要障礙者繼續等 。 」

《身心障礙者權益保障法》將於明天在立法院進行黨團協商，障礙權利推動聯盟下午在立法院群賢樓外舉行記者會，聯盟希望立法委員們不要錯過這18年一度的修法，讓身心障礙者的權益跨出真正的一步。記者鄭超文／攝影
《身心障礙者權益保障法》將於明天在立法院進行黨團協商，障礙權利推動聯盟下午在立法院群賢樓外舉行記者會，聯盟希望立法委員們不要錯過這18年一度的修法，讓身心障礙者的權益跨出真正的一步。記者鄭超文／攝影

立委 青年 人生

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