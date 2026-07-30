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華航公益籃球營10周年熱血開訓 攜手桃園璞園領航猿伴學童夢想啟航

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華航公益籃球營開訓，資深副總經理羅雅美（前排中）致贈籃球和訓練道具予桃園大崗國中及竹圍國中，協助基層學校建立正確動作觀念。活動邀請桃園璞園領航猿人氣球星陳將双（後排左）、林正（後排中）及白曜誠（後排右）同台，陪伴孩子們為夢想啟航。圖／華航提供
華航公益籃球營開訓，資深副總經理羅雅美（前排中）致贈籃球和訓練道具予桃園大崗國中及竹圍國中，協助基層學校建立正確動作觀念。活動邀請桃園璞園領航猿人氣球星陳將双（後排左）、林正（後排中）及白曜誠（後排右）同台，陪伴孩子們為夢想啟航。圖／華航提供

華航空公益籃球營今年邁入第10年，今天攜手桃園璞園領航猿，由資深副總經理羅雅美為活動揭開序幕，邀集桃園竹圍國中和大崗國中學生，與球星白曜誠、陳將双及林正展開近距離指導與趣味競賽，引領小球員從傳球、運球、投籃等基本功出發，一同展翅感受籃球魅力。

延續華航與桃園璞園領航猿支持在地體育發展理念，球星們化身一日教練，帶領孩子們從暖身伸展、球感熟悉開始，協助建立正確動作觀念，體驗如臨職業殿堂的難忘時刻。

華航資深副總經理羅雅美表示，期盼透過公益營隊活動培養學員團隊合作、勇於挑戰的精神，將球場上的收穫化為未來成長的力量。

完成一系列基礎練習後，學員們隨即展開傳球突圍賽與夢想射手挑戰賽，增加活動趣味與豐富性，強化觀察場上空間、掌握攻守轉換節奏，體會籃球不只是個人技巧展現，更考驗團隊默契及臨場判斷。球星們也和學生分享訓練心得，如同飛機起飛前須做好萬全準備，場上的精彩表現來自日常累積和堅持。

華航長期支持體育發展，首創國內航空業結合運動與教育的系列公益運動營，秉持「飛更遠，愛無限（Flying beyond, Caring more）」核心理念，深耕基層教育與青少年培育，落實企業社會責任；藉由經驗傳承與互動交流，開創更多元寬廣的成長機會，陪伴孩子們為夢想啟航，勇敢飛向璀璨未來。

華航第10屆公益籃球營熱血開訓，由資深副總經理羅雅美（前排中）代表致贈飛機模型予大崗國中學務主任吳子毅（前排左2）及竹圍國中學務主任林明煜（前排右2）。桃園璞園領航猿人氣球星陳將双（後排左）、林正（後排中）、白曜誠（後排右）也共同合影，一同深耕在地體育發展。圖／華航提供
華航第10屆公益籃球營熱血開訓，由資深副總經理羅雅美（前排中）代表致贈飛機模型予大崗國中學務主任吳子毅（前排左2）及竹圍國中學務主任林明煜（前排右2）。桃園璞園領航猿人氣球星陳將双（後排左）、林正（後排中）、白曜誠（後排右）也共同合影，一同深耕在地體育發展。圖／華航提供

桃園璞園領航猿球星們化身一日教練，引領小學員從基本功出發，帶領孩子們體驗如臨職業殿堂的難忘時刻。圖／華航提供
桃園璞園領航猿球星們化身一日教練，引領小學員從基本功出發，帶領孩子們體驗如臨職業殿堂的難忘時刻。圖／華航提供

桃園璞園領航猿球星們化身一日教練，引領小學員從基本功出發，帶領孩子們體驗如臨職業殿堂的難忘時刻。圖／華航提供
桃園璞園領航猿球星們化身一日教練，引領小學員從基本功出發，帶領孩子們體驗如臨職業殿堂的難忘時刻。圖／華航提供

華航 籃球

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