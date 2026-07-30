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民眾黨批莊競程追打米粉食安 轉移毒油焦點傷害百年米粉產業

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹市議員李國璋、宋品瑩及市議員參選人施淑婷、李玫批民進黨將米粉食安個案無限上綱，抹黑新竹百年米粉產業，質疑是為轉移全台毒油事件焦點。圖／民眾黨新竹黨部提供
民眾黨竹市議員李國璋、宋品瑩及市議員參選人施淑婷、李玫批民進黨將米粉食安個案無限上綱，抹黑新竹百年米粉產業，質疑是為轉移全台毒油事件焦點。圖／民眾黨新竹黨部提供

新竹市甲醛炊粉成政治攻防，綠白兩黨今各自舉行記者會。民眾黨竹市議員李國璋、宋品瑩及市議員參選人施淑婷、李玫批民進黨將米粉食安個案無限上綱，抹黑新竹百年米粉產業，質疑是為轉移全台毒油事件焦點，呼籲回歸事實討論、共同守護校園食安。

李國璋表示，舉行記者會是替辛苦經營的新竹米粉業者發聲，批評民進黨新竹市長參選人莊競程混淆事實，把個案無限上綱，讓外界誤以為新竹米粉都有問題，真正受害的是在地產業及從業人員。

西區市議員參選人施淑婷強調，市府在第一時間即全面清查校園營養午餐，逐校、逐批比對油品、米粉及供餐紀錄，結果非常明確：沒有任何問題批次的米粉流入校園。痛批莊競程一再用「孩子吃了毒米粉」等誇大說法誤導社會，完全是「出來秀下限」。

施淑婷強調，全台當前正飽受毒油風暴困擾，綠營不敢查自家引發的全台毒油危機，卻跑來狂攻專業澄清的衛生局長、把新竹最珍貴的米粉產業當遮羞布與墊背，這種背刺新竹人的低級政治操作令人作嘔。

東區市議員宋品瑩指出，反觀中央公告的問題油品事件，情況截然不同。經新竹市政府清查，中央公告的問題批次油品確實曾流入校園，新竹市共有 16 所學校、41 桶油品涉及其中。市府在第一時間完成清查、通知學校、保存紀錄並啟動學生健康關懷，積極面對處理。

南區市議員參選人李玫補充，中央至今仍持續更新問題油品批號，案件仍在發展中，顯見整體食安風險仍需要持續釐清。令人不解的是，對於這起真正影響校園、涉及學生食用的中央重大食安事件，卻未見莊競程用相同標準追究中央主管機關責任，「沒有流入校園的米粉天天政治操作，真正流入校園的油品事件卻輕輕帶過，難道食安可以有雙重標準？」

李國璋強調，民眾黨堅定支持「食安零容忍」與依法究責，但所有討論都必須建立在事實基礎上，而非政治算計。他呼籲莊競程停止傷害新竹米粉產業，不要為了個人一時的政治利益與聲量，犧牲新竹米粉累積多年的品牌信譽；若真正關心孩子與新竹，就請與新竹市政府站在同一陣線，實事求是地共同守護校園食安。

新竹米粉 食安

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