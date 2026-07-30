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桃機大聯盟拚低碳！昇恆昌連2年自主碳盤查 盼打造永續國門

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
昇恆昌桃園國際機場免稅店連續兩年執行溫室氣體盤查，並獲得國際第三方查證單位BSI（英國標準協會）查證肯定。今日在桃園國際機場股份有限公司副總經理李俊德（前排右五）見證下，由BSI台灣分公司協理簡慧伶（前排中）授予證書，並由昇恆昌總經理江建廷（前排右四）代表接受。記者季相儒／攝影
昇恆昌桃園國際機場免稅店連續兩年執行溫室氣體盤查，並獲得國際第三方查證單位BSI（英國標準協會）查證肯定。今日在桃園國際機場股份有限公司副總經理李俊德（前排右五）見證下，由BSI台灣分公司協理簡慧伶（前排中）授予證書，並由昇恆昌總經理江建廷（前排右四）代表接受。記者季相儒／攝影

桃園國際機場持續推動永續發展與ESG行動，攜手機場大聯盟夥伴打造低碳國門。桃機重要營運夥伴昇恆昌今年連續第2年自主完成桃園機場據點溫室氣體盤查，並通過國際第三方查證機構BSI（英國標準協會）查證，今天在桃園國際機場公司見證下舉行授證儀式，以實際行動響應機場永續發展。

桃機公司副總經理李俊德表示，樂見昇恆昌連續第2年自主完成桃園機場據點碳盤查並通過第三方查證，不僅展現企業推動永續發展的承諾，也為機場其他營運夥伴樹立示範，未來期待與更多合作夥伴攜手提升桃園機場的永續競爭力。

昇恆昌長期深耕桃機，除持續強化ESG治理，也透過無紙化作業、減少一次性用品、鼓勵旅客自備餐具，以及以點數兌換循環袋等措施落實減碳，並獲桃機夥伴永續行動競賽優勝。

BSI東北亞區行銷協理簡慧伶表示，ISO 14064-1可協助企業掌握溫室氣體排放現況，提升相關資訊透明度與可信度，並作為後續減碳管理的重要基礎，昇恆昌的作法也可作為服務業推動低碳轉型的參考。

昇恆昌總經理江建廷表示，永續不是單一企業的責任，而是整個機場生態圈共同承擔的任務。昇恆昌除推動碳管理，也將循環經濟融入旅客服務，例如引進翻修後的二手鋼琴供旅客彈奏，並利用6.5噸回收玻璃製成約1740萬顆琉璃，打造「亮彩琉璃體驗池」。

此外，昇恆昌南崁物流保稅倉也已連續3年完成溫室氣體盤查。江建廷表示，未來將持續深化碳管理與減碳行動，推動節能、循環經濟及綠色服務，與桃機夥伴共同打造兼具國際競爭力與環境韌性的低碳國門。

昇恆昌桃園國際機場免稅店連續兩年執行溫室氣體盤查，並獲得國際第三方查證單位BSI（英國標準協會）查證肯定，由BSI台灣分公司協理簡慧伶（左）授予證書，並由昇恆昌總經理江建廷（右）代表接受。記者季相儒／攝影
昇恆昌桃園國際機場免稅店連續兩年執行溫室氣體盤查，並獲得國際第三方查證單位BSI（英國標準協會）查證肯定，由BSI台灣分公司協理簡慧伶（左）授予證書，並由昇恆昌總經理江建廷（右）代表接受。記者季相儒／攝影

昇恆昌 桃機 低碳

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